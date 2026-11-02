Uganda empieza a retirar sus tropas de Somalia tras casi veinte años de presencia militar

"Las Fuerzas de Defensa del Pueblo de Uganda (UPDF) han comenzado la retirada de las tropas desplegadas en Somalia en virtud de acuerdos bilaterales con el Gobierno Federal, con efecto inmediato", indicó el coronel Chris Magezi, director interino de Información Pública de Defensa de las UPDF, en un comunicado.

"El primer contingente, en el marco de esta operación de retirada gradual, ya ha regresado a Uganda. El proceso para retirar las tropas desplegadas en Somalia bajo dichos acuerdos bilaterales concluirá en los próximos días", señaló el coronel.

El Ejército ugandés replegará de manera gradual "la totalidad de sus fuerzas en Somalia -incluidas aquellas desplegadas actualmente bajo la Misión de Apoyo y Estabilización de la Unión Africana en Somalia (AUSSOM)- antes de finales de 2027".

Esa medida -añadió- "pondrá fin a los veinte años de operaciones de apoyo a la paz y la estabilización que Uganda ha llevado a cabo en Somalia, permitiendo que las Fuerzas Armadas somalíes asuman la plena responsabilidad de la seguridad en el país".

Este anuncio ofrece el calendario más preciso hasta la fecha sobre la salida militar de Uganda de Somalia, tras la partida de un contingente inicial de 109 soldados desde la capital somalí, Mogadiscio, el pasado viernes, según medios locales.

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Uganda tiene unos 4.500 soldados en Somalia bajo la misión de la Unión Africana, a los que se suman cerca de 2.000 desplegados mediante acuerdos bilaterales.

Uganda fue el primer país africano en desplegar tropas en Somalia en el marco de la ya extinta Misión de la Unión Africana en Somalia (AMISOM), establecida en 2007 para ayudar a proteger al Gobierno de transición del país frente a los ataques yihadistas.

El anuncio de Uganda se conoció después de que la Misión de Asistencia de Transición de Naciones Unidas en Somalia (UNTMIS) pusiera fin a sus operaciones este sábado, al transferir sus responsabilidades al Gobierno somalí y diferentes agencias de la ONU.

La salida de la misión se produce mientras el país busca apoyo y financiación para la Misión de Apoyo y Estabilización de la Unión Africana en Somalia (AUSSOM).

La AUSSOM encara un futuro incierto después de que Estados Unidos notificara el pasado julio que, aunque no se opone a la renovación del mandato de esa misión por parte del Consejo de Seguridad de la ONU, sí que rechazaría cualquier prórroga que incluya apoyo logístico u operativo por parte de Naciones Unidas al dispositivo.

Somalia vive en un estado de conflicto y caos desde 1991, cuando el dictador Mohamed Siad Barre fue derrocado, lo que dejó al país sin Gobierno efectivo y en manos de milicias islamistas y señores de la guerra.

Somalia combate una insurgencia yihadista liderada por el grupo Al Shabab, afiliado desde 2012 a la red de Al Qaeda, que controla zonas rurales del centro y el sur del país, además de atacar a naciones vecinas como Kenia y Etiopía.