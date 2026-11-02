Un ataque con drones y explosivos en Colombia deja cuatro muertos, entre ellos un bebé

La gobernadora del departamento del Tolima, Adriana Matiz, informó que “el atentado en Planadas deja un saldo preliminar de cuatro personas fallecidas, entre ellas una bebé de apenas dos meses de vida”.

“Lo ocurrido anoche en Planadas es de extrema gravedad. Un acto vil y criminal que rechazamos con absoluta contundencia. Atentar contra la población civil y poner en riesgo la vida de nuestros soldados y de las familias tolimenses es cruzar una línea que no vamos a tolerar”, indicó Matiz.

El ataque fue perpetrado cerca de una base militar de Planadas en una zona donde operan varias disidencias de la desmovilizada guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

“¡Esto es inadmisible! Mi solidaridad con las familias. Exigimos justicia y acciones contundentes para detener esta barbarie”, añadió la gobernadora.

El Ejército, por su parte, rechazó “de manera contundente el acto terrorista perpetrado en la noche anterior en el municipio de Planadas”.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

“Este hecho criminal constituye una grave vulneración de los Derechos Humanos, al atentar contra derechos fundamentales como la vida, la integridad personal, la seguridad y la tranquilidad de la población civil. Asimismo, desconoce los principios de dignidad humana y protección de las comunidades, al generar temor, zozobra e incertidumbre entre sus habitantes”, expresó la institución.