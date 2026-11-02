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Mundo
02 de noviembre de 2026 - 09:35

Un ataque con drones y explosivos en Colombia deja cuatro muertos, entre ellos un bebé

Imagen sin descripción

Bogotá, 2 nov (EFE).- Un atentado perpetrado con drones cargados con explosivos en el municipio colombiano de Planadas (centro-sur) dejó cuatro muertos, entre ellos un bebé de dos meses, y un número sin determinar de heridos, confirmaron este lunes las autoridades.

Por EFE
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La gobernadora del departamento del Tolima, Adriana Matiz, informó que “el atentado en Planadas deja un saldo preliminar de cuatro personas fallecidas, entre ellas una bebé de apenas dos meses de vida”.

“Lo ocurrido anoche en Planadas es de extrema gravedad. Un acto vil y criminal que rechazamos con absoluta contundencia. Atentar contra la población civil y poner en riesgo la vida de nuestros soldados y de las familias tolimenses es cruzar una línea que no vamos a tolerar”, indicó Matiz.

El ataque fue perpetrado cerca de una base militar de Planadas en una zona donde operan varias disidencias de la desmovilizada guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

“¡Esto es inadmisible! Mi solidaridad con las familias. Exigimos justicia y acciones contundentes para detener esta barbarie”, añadió la gobernadora.

El Ejército, por su parte, rechazó “de manera contundente el acto terrorista perpetrado en la noche anterior en el municipio de Planadas”.

“Este hecho criminal constituye una grave vulneración de los Derechos Humanos, al atentar contra derechos fundamentales como la vida, la integridad personal, la seguridad y la tranquilidad de la población civil. Asimismo, desconoce los principios de dignidad humana y protección de las comunidades, al generar temor, zozobra e incertidumbre entre sus habitantes”, expresó la institución.

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