Un ataque con drones y explosivos en Colombia deja cuatro muertos, entre ellos una bebé

La gobernadora del departamento del Tolima, Adriana Matiz, informó que "el atentado en Planadas deja un saldo preliminar de cuatro personas fallecidas, entre ellas una bebé de apenas dos meses de vida".

"Lo ocurrido anoche en Planadas es de extrema gravedad. Un acto vil y criminal que rechazamos con absoluta contundencia. Atentar contra la población civil y poner en riesgo la vida de nuestros soldados y de las familias tolimenses es cruzar una línea que no vamos a tolerar”, indicó Matiz.

El ataque fue perpetrado cerca de una base militar de la localidad, en una zona donde operan varias disidencias de la desmovilizada guerrilla de las FARC.

"¡Esto es inadmisible! Mi solidaridad con las familias. Exigimos justicia y acciones contundentes para detener esta barbarie", añadió la gobernadora.

El Ejército, por su parte, rechazó "de manera contundente el acto terrorista perpetrado en la noche anterior en el municipio de Planadas".

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"Este hecho criminal constituye una grave vulneración de los Derechos Humanos, al atentar contra derechos fundamentales como la vida, la integridad personal, la seguridad y la tranquilidad de la población civil", expresó la institución.

La Defensoría del Pueblo advirtió que este atentado, que también afectó a un hospital y una farmacia cercanas al lugar de la explosión, infringe el derecho internacional humanitario.

En esta zona está activa una alerta temprana debido a la disputa entre dos disidencias de las FARC: la Segunda Marquetalia, comandada por alias Iván Márquez, y el Estado Mayor Central, a cargo de alias Iván Mordisco, uno de los hombres más buscados del país.

"Esta situación ha evolucionado negativamente recientemente debido a la expansión de la extracción ilícita de minerales en el sur del departamento, especialmente en Ataco, donde se han presentado hechos graves también en los últimos días", apuntó la defensora del Pueblo, Iris Marín.

Por su parte, la ministra de Salud, Ana María Vesga, condenó el ataque que puso "riesgo la atención médica de las comunidades", ya que afectó el servicio de salud que se brinda en esa zona.

"Ningún trabajador de la salud debería tener que arriesgar su vida para salvar la de otros. La Misión Médica debe ser respetada y protegida en todo momento", enfatizó Vesga.

El ministerio de Defensa desplegó tropas hasta la zona afectada para ayudar a las familias afectadas y hacer vigilancia.