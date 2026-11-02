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Mundo
02 de noviembre de 2026 - 07:45

Un incendio destruye una fábrica suiza de armas para la policía francesa

Imagen sin descripción

Ginebra, 2 nov (EFE).- Un incendio en la ciudad suiza de Thun ha destruido completamente una fábrica que producía pistolas de pelotas de goma utilizadas por la policía francesa, y las investigaciones apuntan a un acto provocado, según informó la televisión nacional helvética RTS.

Por EFE
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La policía del cantón de Berna, donde se encuentra Thun, maneja el incendio provocado como principal hipótesis, indicó el canal nacional.

Por otro lado, el grupo ecologista francés Soulèvements de la Terre (Levantamientos de la Tierra) ha reivindicado el incendio a través de un vídeo publicado en redes sociales, aunque su autenticidad no ha sido verificado.

La fábrica pertenecía a la empresa suiza Brügge & Thomet y producía los lanzadores de balas defensivas LBD 40, utilizados, entre otros contextos, en las recientes manifestaciones en Francia, como medida disuasoria de equipos antidisturbios.

Según indicó la firma este domingo a medios franceses, las áreas donde se fabricaban y almacenaban estas armas no letales han quedado completamente destruidas, así como todas las existencias de piezas y componentes.

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