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Mundo
02 de noviembre de 2026 - 13:45

Un sismo de magnitud 5 se siente en la costa norte de Perú, sin reporte todavía de daños

Imagen sin descripción

Lima, 2 nov (EFE).- Un sismo de magnitud 5 se sintió este lunes en la región costera de Áncash, sin que hasta el momento haya reporte de daños personales ni materiales, según los reportes preliminares del Instituto Geofísico del Perú (IGP) y del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN).

Por EFE
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El temblor se registró a las 10.28 hora local (15.28 GMT) y su epicentro de localizó en el océano Pacífico a 73 kilómetros al oeste de la localidad costera de Huarmey, en el departamento de Áncash.

El Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) informó que el sismo fue percibido por la población entre moderado y fuerte, con una intensidad de III a IV en Huarmey, de acuerdo con la escala de Mercalli.

El Centro Nacional de Alerta de Tsunamis de la Marina de Guerra del Perú informó el movimiento telúrico no conlleva riesgo de tsunami en el litoral peruano.

Perú se encuentra en el denominado Cinturón de Fuego del Pacífico, un anillo que recorre ambos lados de este océano, en el que se produce el 85 % de la actividad sísmica mundial.

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