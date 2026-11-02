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Mundo
02 de noviembre de 2026 - 07:40

Un temporal de lluvias torrenciales provoca severas inundaciones en islas griegas

Imagen sin descripción

Atenas, 2 nov (EFE).- Un temporal de lluvias torrenciales azota este lunes varias islas griegas del Egeo oriental, causando inundaciones, especialmente en Rodas, donde la corriente arrastró más de 60 vehículos, anegó decenas de viviendas y dañó la red viaria local.

Por EFE
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Todas las escuelas de esta isla de 125.000 habitantes permanecen cerradas hoy, mientras que Protección Civil ha pedido a residentes y turistas que limiten sus desplazamientos a los estrictamente necesarios, informó la emisora Skai.

Hasta el momento, los mayores daños se concentran en la zona de Arcángelos (Archángelos), en la costa oriental de la isla, donde el pasado 14 de octubre un hombre de 62 años perdió la vida al ser arrastrado por un arroyo desbordado durante otro temporal.

En imágenes difundidas por la prensa local se aprecian calles céntricas de varias localidades convertidas en auténticos ríos que arrasan con todo a su paso.

Además de los más de 60 vehículos dañados y arrastrados, las riadas han inundado decenas de casas y comercios, precisó la agencia estatal de noticias AMNA.

Según la misma fuente, la Policía se ha visto obligada a cortar el tráfico en varios tramos de carreteras.

Inundaciones de menor gravedad se han registrado también en la cercana isla de Kálimnos, en Samos (Egeo oriental) y en la región de Magnesia, en Grecia central.

Las precipitaciones intensas continuarán a lo largo de este lunes en las islas del Egeo oriental, pronosticó el Servicio Meteorológico Nacional (EMY).

Además, el temporal se extenderá a otras zonas del país, como la península del Peloponeso (sur), puntos del norte y la mayor parte del oeste de Grecia, incluidas las islas del mar Jónico, añadió.

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