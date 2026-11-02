Un tribunal permite a una manifestante acampar en el Rossio de Lisboa por la vivienda

La sentencia, dictada el domingo y conocida este lunes, ampara a Renata Cambra, que presentó una acción contra el Ministerio de Administración Interna y el Ayuntamiento de Lisboa para proteger su derecho de manifestación.

El fallo no examina la legalidad de una ocupación colectiva de la plaza ni reconoce un derecho general a instalar tiendas para un número indeterminado de participantes, por lo que su alcance no equivale a autorizar el conjunto de la acampada.

La decisión permite a Cambra mantener su protesta hasta el momento de la aprobación final de los presupuestos del Estado, que la resolución sitúa el 24 de noviembre. El tribunal considera que la prohibición de prolongar las manifestaciones después de las 00.30 horas (GMT) no puede operar como una restricción absoluta y automática.

Asimismo, ordena a los responsables de la Policía de Seguridad Pública y de la Policía Municipal de Lisboa abstenerse de interrumpir la protesta o retirar la tienda mientras se cumplan las condiciones fijadas, según los extractos del fallo publicados por Observador.

Entre ellas figuran preservar el paso de peatones y los accesos de emergencia, mantener las condiciones de salubridad y evitar ruidos entre la medianoche y las 06.30 horas. Las autoridades podrán intervenir ante peligros objetivos para personas o bienes o incumplimientos de esas condiciones.

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Por su parte, el presidente de Portugal, António José Seguro, apeló este lunes al diálogo y a la sensatez al ser preguntado por las protestas por la vivienda, en declaraciones anteriores a la reunión del Consejo de Estado.

"La violencia no forma parte de la cultura democrática portuguesa. Y no voy a desistir del diálogo y la sensatez", afirmó el jefe del Estado.

"Es lo que he hecho desde ayer y lo que voy a seguir haciendo durante el día", añadió.

El Consejo de Estado está convocado para las 15.00 horas de este lunes en el Palacio de Belém para abordar la cohesión social, según la convocatoria oficial de la Presidencia de la República.