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Mundo
02 de noviembre de 2026 - 13:25

Un vuelo de Londres a Sofía aterriza de emergencia en Budapest por amenaza de bomba

Imagen sin descripción

Budapest, 2 nov (EFE).- Un avión de la aerolínea húngara Wizz Air que viajaba entre Londres y Sofía recibió en pleno vuelo una amenaza de bomba y realizó este lunes un aterrizaje de emergencia en Budapest, custodiado por un avión caza de las Fuerzas Armadas de Hungría, informó el Ministerio de Defensa húngaro.

Por EFE
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"El vuelo de Wizz Air con destino a Sofía y procedente de Londres recibió una amenaza de bomba, por lo que interrumpió su trayectoria original y solicitó el permiso para aterrizar en el aeropuerto internacional de Budapest", informó el ministro, Romulusz Ruszin-Szendi, en la red social Facebook.

El ministro agregó que el servicio de alerta de la OTAN decretó la 'alerta Alpha' y por ello un caza Gripen del Ejército húngaro despegó "en cuestión de minutos y asistió el aterrizaje del avión".

Wizz Air, por su parte, señaló que para "asegurar la seguridad de los pasajeros" y conforme a las normativas de seguridad, el avión aterrizó en el aeropuerto Ferenc Liszt de Budapest.

Las autoridades inspeccionaron la aeronave, sin encontrar "ningún riesgo que constituya una amenaza".

El avión proseguirá su trayectoria hacia Sofía con una nueva tripulación, agregó Wizz Air, citada por la agencia de noticias húngara MTI.

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