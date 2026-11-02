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Mundo
02 de noviembre de 2026 - 15:30

Vicepresidente paraguayo "pausa" su aspiración electoral para "arreglar la casa"

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Asunción, 2 nov (EFE).- El vicepresidente de Paraguay, Pedro Alliana, anunció este lunes que pondrá "en pausa" su precandidatura presidencial por el gobernante Partido Colorado, y se declaró dispuesto a apoyar al mandatario Santiago Peña a "arreglar la casa" y a salir de la "crisis financiera" que, aseguró, enfrenta el país.

Por EFE
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"Hoy por hoy estoy tomando esta decisión de poner un poco en pausa y todo este tema político, todo el tema de mi candidatura, y acompañarlo a Santi", declaró Alliana, quien se perfila como uno de los favoritos en los comicios internos del coloradismo de diciembre de 2027, en los que se definirán los candidatos oficialistas.

Alliana, en declaraciones a la radio ABC Cardinal, puntualizó que "se trata de postergar, no de renunciar" a su aspiración presidencial -para los comicios de 2028-, e indicó que tampoco podrá nombrar por ahora a un compañero de fórmula, un hecho que se esperaba para esta semana y había generado gran expectativa mediática.

El funcionario, que conformó la dupla que llevó a Peña al poder en los comicios de 2023, dijo no estar enojado con el jefe de Estado, sino a su disposición para mirar posibilidades "de salir de esta crisis financiera".

En otros, se refirió a la entidad privada Ueno Bank, donde reposan recursos del fondo común de jubilaciones y pensiones del estatal Instituto de Previsión Social (IPS), un hecho que ha generado polémica y llamados al Banco Central del Paraguay (BCP) para adopte medidas e informe sobre la situación de la institución financiera.

Para el vicepresidente, es "una preocupación" cuidar del "ahorro de todos paraguayos", por lo que aseguró no estar "en condiciones" de "aceptar o de empezar una campaña política".

"Yo me pongo del lado la ciudadanía, de la gente, y necesitamos solucionar esto primero y después mirar para adelante y empezar a pensar en campañas presidenciales", argumentó.

También, consideró que no pueden seguir "recorriendo el país y ver los mismos baches en los mismos lugares" e inaugurar o anunciar nuevos hospitales sin que se puedan mantener.

En noviembre del año pasado, Alliana recibió el respaldo como precandidato presidencial de la facción oficialista Honor Colorado, que encabeza el exmandatario y líder del Partido Colorado, Horacio Cartes (2013-2018).

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