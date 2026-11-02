Votantes en Texas honran a Lorenzo Salgado, migrante que murió a manos de ICE en julio

En Magnolia Park, el barrio del este de la ciudad donde Salgado recibió un disparo mortal, cientos de vecinos han llevado hasta el altar levantado en su memoria las calcomanías de "I Voted/Yo voté" que recibieron al participar en la votación anticipada, celebrada entre el 19 de octubre y el pasado viernes.

Las pegatinas cubren un gran lienzo con la frase "Somos Lorenzo", decorado con flores naranjas en honor al Día de Muertos, celebrado este fin de semana, banderas de México y mensajes escritos con marcador negro.

"Ningún ser humano es ilegal", "esto es por la familia del señor Salgado" y "no pierdan la fe, que descanse en paz" son algunos de los mensajes que los residentes de la ciudad dejaron sobre el lienzo.

Para Chuck y Dorothea Stern, dejar la calcomanía en el altar es una manera de decirle a la familia de Salgado que la ciudad no lo olvida.

"Quise mostrar que nos importa y que estamos hablando con nuestro voto", señaló Dorothea, de 70 años, a EFE. "Me duele mucho pensar en lo que sufrió su familia. ¿Cuántas más han pasado por lo mismo?".

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"Todos los días, alguien resulta herido o asesinado por este movimiento paramilitar que está siendo financiado por nuestro Gobierno", aseguró, en referencia a ICE.

Tras el tiroteo, ocurrido el 7 de julio durante un intento de detención en una parada de tráfico, ICE aseguró en un comunicado que Salgado trató de evadir el arresto, embistió un vehículo de la agencia e intentó atropellar a un agente con su auto, por lo que este disparó "en defensa propia".

La Oficina del Inspector General del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) investiga el caso. Días después, el fiscal federal del Distrito Sur de Texas, Aaron Reitz, afirmó que su oficina no había llegado a conclusiones definitivas y pidió dejar que “el sistema de justicia funcione”.

El rechazo a las políticas de mano dura contra la migración del Gobierno de Trump y al aumento de las detenciones de ICE va más allá de Houston.

Una encuesta de la firma ReconMR realizada a principios de octubre encontró que el 56 % de los votantes en Texas cree que las tácticas de ICE "han ido demasiado lejos", mientras que solo un 11 % opina que no han ido lo suficientemente lejos.

Desde la muerte de Salgado, ICE ha protagonizado al menos otros dos casos de violencia en el estado: en septiembre, un agente le disparó por la espalda a Wilber Garcés, un migrante venezolano, en Austin, y en octubre, también en Houston, otro agente chocó su vehículo contra el migrante mexicano Miguel Parra y lo dejó gravemente herido.

Para Allison Serato, quien también se acercó al altar a dejar su pegatina, votar en las elecciones de medio mandato es una manera de “darle voz a las personas que no pueden hablar por sí mismas”.

"Me siento cautelosamente optimista sobre el martes (...). Creo que hay algo diferente esta vez y no podemos seguir así. Tiene que haber un cambio", agregó.

Las elecciones de este martes ponen a prueba el dominio republicano en Texas, donde ningún demócrata gana un cargo estatal desde 1994.

Las encuestas anticipan una contienda muy reñida por el escaño en el Senado entre el demócrata James Talarico y el fiscal general del estado, el republicano Ken Paxton, y una carrera por la gobernación más ajustada de lo habitual entre el gobernador Greg Abbott y la demócrata Gina Hinojosa.

Aun así, la frontera sigue siendo un terreno favorable para los republicanos: un sondeo de la Universidad de Texas publicado en octubre encontró que el 48 % de los votantes texanos aprueba la gestión de Trump en seguridad fronteriza, frente a un 40 % que la desaprueba.