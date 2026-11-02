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Mundo
02 de noviembre de 2026 - 12:05

Wall Street abre en verde tras caída del petróleo a la espera de avances entre EEUU e Irán

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Nueva York, 2 nov (EFE).- Wall Street abrió en verde este lunes y su principal indicador, el Dow Jones de Industriales, subía un 0,81 %, tras la caída del precio del petróleo intermedio de Texas (WTI, en inglés) a la espera de avances diplomáticos entre Estados Unidos e Irán.

Por EFE
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A la apertura del parqué neoyorquino, el Dow Jones avanzaba 421 puntos, hasta los 52.191; el selectivo S&P 500 crecía un 0,47 %, hasta los 7.615 enteros; y el tecnológico Nasdaq sumaba un 0,76 %, hasta las 25.629 unidades.

La Bolsa de Nueva York arrancó la semana al alza después de las pérdidas del pasado viernes, que llevaron al Nasdaq a firmar su peor mes en más de un año.

Las subidas del inicio de esta jornada se produjeron después de que el petróleo bajara más de un 6 %, hasta los 97,68 dólares el barril, ante informaciones que apuntan a que tanto Estados Unidos como Irán buscan vías diplomáticas para poner fin al conflicto en Oriente Medio.

Axios informó de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, comunicó al primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, su deseo de dar una nueva oportunidad a la diplomacia con Irán.

Por su parte, el secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, afirmó que Trump prefiere no recurrir a la fuerza militar y que le gustaría resolver la situación con Irán "por la vía diplomática".

En el plano corporativo, Marvell Technollogy perdía un 4,83 % tras anunciar un acuerdo para adquirir el fabricante de componentes ópticos para centros de datos Lumentum mediante una transacción íntegramente en acciones valorada en unos 115.000 millones de dólares.

Lumentum, por su parte, retrocedía un 9,09 %.

Por su parte, SpaceX subía un 4,01 %, Amazon un 3,93 %, Alphabet un 2,13 % y Nvidia un 1,78 %.

En otros mercados, el oro se revalorizaba un 1,53 %, hasta los 3.958 dólares la onza, y la plata un 3,18 %, hasta los 50,84 dólares la onza; el rendimiento del bono del Tesoro de Estados Unidos a 10 años cedía 2,9 puntos básicos, hasta el 4,90 %.

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