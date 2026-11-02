Wall Street cierra mixto arrastrado por las ventas en el sector tecnológico

Al cierre del parqué neoyorquino, el Dow Jones subió un 0,41 %, hasta los 51.983 puntos; el selectivo S&P 500 restó un 0,51 %, hasta los 7.541 enteros; y el tecnológico Nasdaq retrocedió un 1,07 %, hasta las 25.164 unidades.

A pesar de las subidas protagonizadas al inicio de la jornada, el sector tecnológico arrancó el mes de noviembre con pérdidas y siguió la tendencia marcada en octubre, que cerró como el peor mes en más de un año.

Las acciones de Apple cayeron un 1,83 % antes de que la compañía publique sus cuentas trimestrales al cierre del parqué.

Por su parte, Marvell Technollogy perdió un 12,72 % de sus acciones tras anunciar un acuerdo para adquirir el fabricante de componentes ópticos para centros de datos Lumentum mediante una transacción íntegramente en acciones valorada en unos 115.000 millones de dólares.

Lumentum, por su parte, retrocedió un 18,59 %.

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Además, Oracle cedió un 8,85 %, Intel un 8,80 %, AMD un 7,52 % y Micron, un 5,78 %.

En cambio, los títulos de las empresas relacionada con el hogar Sherwin-Williams y Home Depot sumaban un 5,94 % y un 3,63 %, respectivamente, lo que impulsó al Dow Jones.

En otros mercados, el petróleo de Texas cayó este lunes un 7,3 %, hasta 96,46 dólares el barril, ante la expectativa de que Estados Unidos e Irán puedan llegar a un acuerdo para poner fin a la guerra que comenzó en febrero.

Al término de la sesión, los contratos de futuros del WTI para el mes de diciembre, de referencia en Estados Unidos, restaron 7,66 dólares respecto al cierre anterior.

El oro se revalorizaba un 1,47 %, hasta los 3.956 dólares la onza, y la plata un 2,70 %, hasta los 50,60 dólares la onza; el rendimiento del bono del Tesoro de Estados Unidos a 10 años cedía 1,9 puntos básicos, hasta el 4,91 %.