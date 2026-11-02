Wisin actuará el 3 de diciembre en Nueva York con su gira 'La Universidad del Perreo'

Esta presentación se suma a las dos que tiene Wisin en el Coliseo de Puerto Rico, en San Juan, los días 13 y 14 de noviembre, donde el artista prometió convertir la principal sala de espectáculos del país "en la pista de perreo más grande de la isla".

En Nueva York, el exponente urbano llevará "la energía, el ritmo y la esencia del movimiento urbano a uno de los escenarios más emblemáticos de la ciudad", según destacó un comunicado de prensa enviado por sus representantes.

"La expectativa generada por sus presentaciones en Puerto Rico confirma la conexión del proyecto con el público y anticipa una noche especial para los fanáticos en Nueva York", agregó la nota.

'La Universidad del perreo' es el álbum más reciente de Wisin, que lanzó el pasado 4 de septiembre.

En dicha producción abundan los ritmos que se remontan a los orígenes del género urbano y le rinde homenaje a esos sonidos, artistas y códigos que sentaron las bases del movimiento mundial.

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Para el álbum, 'El decano' de "la universidad", o sea, Wisin, reunió a figuras fundamentales del género como Ivy Queen y Don Chezina, dos de los pioneros del movimiento, así como al dúo de Jowell & Randy, Jory Boy, Franco 'El Gorila', Trébol Clan, Juanka El Problematik, el mexicano El Bogueto y el colombiano Kapo.

Asumiendo su posición como "decano" de 'La Universidad del Perreo', Wisin convirtió el proyecto "en una cátedra sobre la historia y evolución del género, convocando como profesores a varias de las figuras que ayudaron a construir su legado", según el comunicado.