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Mundo
02 de noviembre de 2026 - 08:00

Yolanda Díaz aborda con su homóloga china la regulación de la IA y derechos laborales

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Pekín, 2 nov (EFE).- La vicepresidenta segunda del Gobierno español y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, se reunió este lunes en Pekín con la ministra de Recursos Humanos y Seguridad Social de China, Wang Xiaoping, con la que abordó la regulación de la inteligencia artificial (IA) o los derechos laborales.

Por EFE
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Díaz se reunió con su homóloga en el marco de su visita a China, con el objetivo de "continuar reforzando la cooperación entre ambos países", según informó el Ministerio de Trabajo.

Ambas ministras compartieron su interés en impulsar una regulación de la IA que "sitúe a las personas trabajadoras en el centro", al tiempo que abordaron cómo progresar en materia de derechos laborales.

"Tenemos que continuar avanzando en el trabajo decente, los derechos laborales, empresas más justas y con tecnologías como la IA al servicio de las personas", defendió Díaz en su cuenta de Bluesky.

Pekín, que mantiene una dura pugna con Estados Unidos por el control de la IA, ha defendido en numerosas ocasiones que esta tecnología se "oriente al bien" y mantenga un enfoque "centrado en las personas".

Según fuentes de la Embajada de España en Pekín, Díaz viajará durante su estancia a Wuzhen, en la provincia de Zhejiang, donde tiene previsto intervenir este martes en la Conferencia Mundial de Internet, que albergará debates centrados en la inteligencia artificial y la cooperación tecnológica internacional.

La visita supone el segundo desplazamiento de Díaz a China en lo que va de año, después de la agenda institucional y empresarial que desarrolló en mayo.

En aquella ocasión, la vicepresidenta mantuvo reuniones con representantes de las autoridades chinas, entre ellos el vicepresidente, Han Zheng, y participó en la IV Cumbre Global de Promoción del Comercio y la Inversión.

El viaje incluyó también contactos en la ciudad de Shanghái con empresas vinculadas a la robótica y la automoción, en un momento de creciente interés por la cooperación industrial y tecnológica entre ambos países.

La nueva visita se produce en un contexto de intensificación de las relaciones bilaterales, después del viaje oficial a China del presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, en abril, y de la visita de Estado de los reyes Felipe VI y Letizia en noviembre de 2025.

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