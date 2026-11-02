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Mundo
02 de noviembre de 2026 - 21:20

Yolanda Díaz se reunirá con primer ministro chino e intervendrá en cumbre sobre internet

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Pekín, 3 nov (EFE).- La vicepresidenta segunda del Gobierno español y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, tiene previsto reunirse este martes con el primer ministro chino, Li Qiang, e intervenir en la inauguración de la Conferencia Mundial de Internet, que se celebra en la localidad oriental china de Wuzhen,

Por EFE
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El encuentro con Li está programado para las 09:00 hora local (01:00 GMT), mientras que la intervención de Díaz en la ceremonia de apertura del foro comenzará media hora después, en el Centro Internacional de Exposiciones y Convenciones de Wuzhen, en la provincia de Zhejiang, según la agenda difundida por su Ministerio en su cuenta en la red social Telegram.

Según el Ministerio de Trabajo español, la vicepresidenta abordará durante su discurso los retos y oportunidades de la transformación digital y sus consecuencias para el mundo laboral, los derechos de los trabajadores y el futuro del empleo.

La Conferencia Mundial de Internet, que China acoge desde 2014, reúne a representantes gubernamentales y del sector tecnológico para debatir cuestiones relacionadas con la inteligencia artificial (IA), la gobernanza del ciberespacio y la cooperación internacional.

La agenda de Díaz llega después de que este lunes se reuniera en Pekín con su homóloga china de Recursos Humanos y Seguridad Social, Wang Xiaoping, con quien abordó la regulación de la IA y los derechos laborales.

Ambas ministras compartieron su interés en impulsar una regulación de esta tecnología que "sitúe a las personas trabajadoras en el centro", informó el Ministerio de Trabajo español.

Se trata de la segunda visita de Díaz a China en 2026, después de la efectuada en mayo, cuando mantuvo contactos institucionales, entre ellos con el vicepresidente chino, Han Zheng, y participó en la IV Cumbre Global de Promoción del Comercio y la Inversión, en un contexto de estrechas relaciones bilaterales, después del viaje oficial a China del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en abril, y de la visita de los reyes Felipe VI y Letizia en noviembre de 2025.

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