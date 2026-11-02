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Mundo
02 de noviembre de 2026 - 16:00

Zimbabue firma un acuerdo para las primeras exploraciones de gas y petróleo en el país

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Harare, 2 nov (EFE).- El Gobierno de Zimbabue, la empresa australiana Invictus Energy y su filial Geo Associates firmaron un acuerdo que sienta las bases para la exploración de gas y petróleo por primera vez en la historia de este país africano, según publicó el Boletín Oficial zimbabuense.

Por EFE
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El Acuerdo de Reparto de la Producción Petrolera (PPSA, por sus siglas en inglés) establece las normas que regirán la exploración, el desarrollo y la producción de petróleo y gas en el Proyecto Cabora Bassa, en el distrito de Muzarabani (norte).

Invictus Energy también ha anunciado que comenzará a perforar un nuevo pozo, Musuma-1, este mes de noviembre.

"La publicación oficial del Acuerdo de Reparto de la Producción de Petróleo es un hito trascendental para Invictus y el Proyecto Cabora Bassa, que completa el último paso formal tras la histórica firma del acuerdo a principios de este año", afirmó en un comunicado el director general de Invictus, Scott Macmillan.

Tras ello, explicó que el acuerdo establece la certeza fiscal, legal y comercial a largo plazo necesaria para respaldar la "importante inversión requerida" para impulsar el proyecto.

Esta firma se produce después de que el Gobierno y Geo Associates acordasen en el pasado mes de mayo el reparto de la producción petrolera, en el que se establece que Zimbabue puede recibir su parte tanto en dinero como en petróleo o gas.

Los estudios de exploración estiman que la cuenca de Cabora Bassa contiene alrededor de 20 billones de pies cúbicos de gas y 845 millones de barriles de condensado, una mezcla de hidrocarburos líquidos muy ligeros que se encuentran en yacimientos subterráneos de gas natural.

Zimbabue lleva años soportando una escasez de energía, ya que el país depende en gran medida de equipos térmicos e hidráulicos que no pueden satisfacer las necesidades internas, por lo que se podrá beneficiar de estas exploraciones.

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