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Mundo
03 de noviembre de 2026 - 10:35

Abren colegios electorales en EEUU en una jornada que marcará la presidencia

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Washington, 3 nov (EFE).- Los centros de votación de la costa este y partes del sur de Estados Unidos abrieron sus puertas este martes para las elecciones de medio mandato, en las que están llamados a votar más de 250 millones de electores y cuyos resultados determinarán los últimos dos años del Gobierno de Donald Trump.

Por EFE
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Vermont, fronterizo con Canadá, fue el primer territorio estadounidense en recibir a los votantes, a las 5.00 de la mañana (10.00 GMT).

Los centros electorales de los 50 estados y el Distrito de Columbia irán abriendo escalonadamente, en un país con seis husos horarios diferentes.

A las 08.00, hora del este (13.00 GMT), ya habían abierto colegios en Connecticut, Nueva York, Nueva Jersey, Nuevo Hampshire, Carolina del Norte, Carolina del Sur, Virginia Occidental, Pensilvania, Maryland, Delaware, Kansas, Iowa, Míchigan, Maine y Ohio, estos últimos con carreras cruciales para decidir el control del Senado.

También habían abierto centros en Illinois, Massachusetts, Misuri, Rhode Island, Alabama, Arizona, Florida, Georgia, Minnesota, Misisipi, Indiana, Kentucky, Virginia, Luisiana, Oklahoma, Dakota del Sur, Tennessee, Texas y Wisconsin, así como en Washington D. C.

El mal tiempo y las lluvias han dificultado las operaciones en la jornada en algunas zonas del país (Kansas, Iowa o Texas) y obligado a mover colegios en áreas de la Florida, afectadas por inundaciones.

Entre los últimos colegios en abrir serán los de California (con más de 23 millones de votantes registrados), a las 7.00 hora local (15.00 GMT), y en Háwai a la misma hora local (17.00 GMT)

Un último centro en Adak, en las islas Aleutianas de Alaska, cerrará a las 20.00 (6.00 GMT).

Más de 54,8 millones de personas ya han votado por adelantado, entre el sufragio presencial anticipado o por correo, según el recuento del laboratorio Electoral de la Universidad de Florida.

El número de personas con derecho a voto en Estados Unidos aumentó en 8,4 millones, hasta alcanzar cerca de 250 millones, un 3 % más que en las legislativas de 2022, según datos del instituto Pew Research.

Del total de estadounidenses con derecho a voto, 39 millones de hispanos están llamados a las urnas, el segundo grupo más numeroso por delante de los votantes afroamericanos.

Estas elecciones renovarán los 435 escaños de la Cámara de Representantes y un tercio del Senado -33 de 100 asientos-, así como dos puestos en la Cámara Alta por Florida y Ohio, después de que el año pasado Marco Rubio y JD Vance asumieran los cargos de secretario de Estado y vicepresidente, respectivamente, y dejaran paso a dos legisladores designados.

En 36 estados los estadounidenses elegirán gobernador además de alcaldes en ciudades como Washington DC, Los Ángeles, Oakland, Louisville y Raleigh, dentro de una jornada que incluye votaciones locales y estatales.

Está previsto que los grandes medios de comunicación del país empiecen a dar proyecciones de resultados parciales, no oficiales, desde el inicio del cierre de los primeros colegios electorales.

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