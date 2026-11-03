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Mundo
03 de noviembre de 2026 - 07:30

Abren los primeros colegios electorales en EEUU, en una jornada que marcará la presidencia

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Washington, 3 nov (EFE).- Los primeros colegios electorales comenzaron a abrir a las 5.00 de la mañana (10.00 GMT) en el estado de Vermont, fronterizo con Canadá, para las elecciones de medio mandato que celebra este martes Estados Unidos en las que están llamados a votar más de 250 millones de electores, cuyos resultados determinarán los últimos dos años de Gobierno de Donald Trump.

Por EFE
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Los centros electorales de los 50 estados y el Distrito de Columbia irán abriendo escalonadamente, en un país con seis husos horarios diferentes, hasta el cierre por la tarde de los centros en el estado de Hawái a las 19.00 hora local (5.00 GMT del miércoles).

Un último colegio en Adak, en las islas Aleutianas de Alaska, cerrará a las 20.00 (6.00 GMT).

Desde las 6.00 (11.00 GMT) abrirán los centros en Connecticut, Nueva York, Nueva Jersey, y las zonas orientales de Indiana y Kentucky, seguidos por los de Ohio, Carolina del Norte y Virginia Occidental, media hora más tarde, y los de Pensilvania, Maryland, Delaware, Carolina del Sur, Georgia, y zonas orientales de Florida y Michigan, a las 7.00 (12.00 GMT).

Entre los grandes estados del país, los últimos colegios en abrir serán los de California (con más de 23 millones de votantes registrados), a las 7.00 hora local (15.00 GMT), y en Háwai a la misma hora local (17.00 GMT)

Más de 57 millones de personas ya han votado por adelantado, entre el sufragio presencial anticipado o por correo, según el recuento del laboratorio Electoral de la Universidad de Florida.

El número de personas con derecho a voto en Estados Unidos aumentó en 8,4 millones, hasta alcanzar cerca de 250 millones, un 3 % más que en las legislativas de 2022, según datos del instituto Pew Research.

Del total de estadounidenses con derecho a voto, 39 millones de hispanos están llamados a las urnas, el segundo grupo más numeroso por delante de los votantes afroamericanos.

Estas elecciones renovarán los 435 escaños de la Cámara de Representantes y un tercio del Senado -33 de 100 asientos-, así como dos puestos en la Cámara Alta por Florida y Ohio, después de que el año pasado Marco Rubio y JD Vance asumieran los cargos de secretario de Estado y vicepresidente, respectivamente, y dejaran paso a dos legisladores designados.

En 36 estados, los estadounidenses elegirán gobernador además de alcaldes en ciudades como Washington DC, Los Ángeles, Oakland, Louisville y Raleigh, dentro de una jornada que incluye votaciones locales y estatales.

Está previsto que los grandes medios de comunicación del país empiecen a dar proyecciones de resultados parciales, no oficiales, desde el inicio del cierre de los primeros colegios electorales.

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