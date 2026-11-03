Al menos 31 muertos y casi 50 desaparecidos en el ataque ruso de ayer a Zaporiyia

El gobernador ucraniano en funciones en la región -de la que Rusia ocupa la mayor parte del territorio- explicó que los servicios de emergencias siguen buscando a "casi 50" desaparecidos.

Semikin dijo también que Rusia empleó en el ataque un mínimo de nueve bombas aéreas, algunas de ellas del modelo FAB-3000. Este tipo de armamento tiene un sistema de navegación propio que permite su lanzamiento desde un avión a decenas de kilómetros de distancia del objetivo.

Según el funcionario ucraniano, las FAB-3000 tienen una carga explosiva de hasta una tonelada y media y se utilizan para destruir búnkeres y estructuras de hormigón.

Rusia utiliza estas bombas para destruir fortificaciones ucranianas y en ocasiones las lanza también sobre pueblos y ciudades relativamente cercanos al frente, como es el caso de Komishuvaja.

Según dijo en X el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, las fuerzas rusas lanzaron una decena de bombas aéreas contra la escuela de la localidad y contra el refugio antiaéreo donde se guarecían algunos de los civiles presentes en la zona.

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“Otro ataque ruso salvaje y totalmente cínico”, dijo en su cuenta de X el ministro de Exteriores ucraniano, Andrí Sibiga.

“La brutalidad rusa no tiene límites y su desprecio por la vida humana hace imposible cualquier justificación moral”, agregó el ministro, que pidió como ya hizo Zelenski una respuesta internacional firme a este ataque sin precedentes por el gran número de bombas aéreas lanzadas contra una zona civil.