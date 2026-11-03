Apple retrocede un 2 % en Wall Street tras pronosticar un margen bruto menor del esperado

A las 11:43 hora local (16:43 GMT), cada título de la compañía se vendía a 330,8 dólares, 7,51 dólares menos respecto al cierre de la sesión anterior.

En una llamada con inversores, el director financiero de Apple, Kevan Parekh, dijo que la empresa prevé que para el trimestre de diciembre su margen bruto se sitúe entre el 45 % y el 46 %, frente al porcentaje del 46,3 % que estimaban los analistas.

Parekh atribuyó esta cifra, principalmente, al "impacto del aumento de los costos de memoria, así como algunos costos relacionados con la expansión de la inteligencia artificial (IA) de Siri".

La prensa especializada señala que una caída del margen bruto en su primer trimestre fiscal supondría el tercer descenso consecutivo para Apple en este ámbito.

"Lo que estamos viendo ahora mismo con los precios de la memoria no tiene precedentes. Más allá del trimestre de diciembre, prevemos que los precios de las compras de memoria sigan aumentando", apuntó el director ejecutivo de Apple, John Ternus, durante la llamada.

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En septiembre, Apple incrementó los precios de sus productos debido precisamente a los elevados costos de memoria.

Otras tecnológicas también han visto sus cuentas afectadas debido en parte a la creciente demanda de IA.

Por ejemplo, Amazon divulgó la semana pasada que su flujo de caja libre disminuyó hasta registrar una salida de 42.400 millones de dólares en los últimos 12 meses, debido principalmente a las compras de propiedad y equipamiento relacionadas con la IA.

Asimismo, mantuvo su previsión de gastos de capital, que incluye la inversión en infraestructura de IA, en 220.000 millones para 2026.

Del mismo modo, Alphabet registró en el último trimestre un flujo de caja libre negativo de 9.065 millones atribuido a los crecientes gastos de capital, en los que se engloba la infraestructura de IA, que ascendieron a 51.355 millones.

En el trimestre, tuvo un beneficio neto de 26.170 millones (un 25 % menos interanual) y una facturación de 127.577 millones (un 25 % más), cerca de la mitad procedentes del segmento de Google Search.

La bajada en los beneficios se produce tras un aumento de los gastos en el trimestre, principalmente unas pérdidas en su cartera de acciones de 8.700 millones, que el medio especializado CNBC atribuyó a su participación en SpaceX y Anthropic.