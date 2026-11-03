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Mundo
03 de noviembre de 2026 - 07:00

Arabia Saudí dice haber interceptado un dron en La Meca y los hutíes niegan su implicación

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El Cairo, 3 nov (EFE).- La coalición militar liderada por Arabia Saudí en apoyo al Gobierno yemení internacionalmente reconocido aseguró este martes haber interceptado un dron en la región de La Meca, mientras los rebeldes hutíes del Yemen negaron su implicación en el supuesto ataque y afirmaron no haber realizado hoy operación alguna contra el territorio saudí.

Por EFE
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El portavoz de la coalición, Turki al Maliki, aseguró en un mensaje en X que interceptaron y destruyeron un dron en la región de La Meca, en el oeste de Arabia Saudí, donde se encuentra la ciudad más sagrada del islam, pero no detalló la procedencia del ataque ni si hubo daños.

En respuesta, el portavoz militar de los hutíes, Yahea Sarea, aseguró en un mensaje en sus redes sociales que las Fuerzas Armadas yemeníes de los rebeldes "en el día de hoy no han llevado a cabo ninguna operación hacia territorio saudí".

"Las derrotas infligidas al enemigo saudí por nuestras fuerzas armadas lo han sumido en un estado de desorden y confusión", sostuvo Sarea, y dijo que por ello Riad "ha recurrido a fabricar sucesos y urdir escenarios, alegando falsamente" que han atacado La Meca.

El portavoz militar insistió, como suele ser habitual cuando se anuncian ataques en las zonas sagradas de La Meca y Medina, en que se "trata de una mentira recurrente y carente de fundamento".

Es "una táctica que el enemigo emplea cada vez que sufre reveses en el campo de batalla a manos de nuestros heroicos combatientes", indicó Sarea.

Las hostilidades se reanudaron en el Yemen a mediados de julio, cuando el Ejército yemení leal al Gobierno reconocido -que actúa bajo patronazgo saudí - bombardeó el aeropuerto de Saná para evitar el aterrizaje de un avión iraní.

Poco después, los hutíes lanzaron una ofensiva que les llevó a tomar la costa suroccidental del Yemen, en paralelo a iniciar ataques contra instalaciones energéticas, económicas y de infraestructura en Arabia Saudí, que han dejado una veintena de muertos y decenas de heridos.

Mientras, la coalición militar antihutí y el Gobierno reconocido reanudaron sus bombardeos contra el territorio dominado por los hutíes e iniciaron una contraofensiva denominada "Amanecer del Yemen".

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