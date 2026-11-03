Aramco se felicita por "excelentes" resultados pese a "interrupciones sin precedentes"

Nasser, en declaraciones hechas tras el anuncio de los resultados, en los que el gigante estatal saudí reportó un beneficio neto de 31.198 millones de dólares en el tercer trimestre del año, afirmó que la empresa "continuó obteniendo excelentes resultados a pesar de las interrupciones sin precedentes en el sector energético y el comercio regional".

Pese a esta situación, "Aramco logró aumentar la producción de combustible líquido en un 15 % con respecto al trimestre anterior y alcanzó mayores tasas de exportación, gracias a la diversificación de las rutas de exportación y la adopción de nuevos métodos de entrega a los clientes", dijo en una entrevista difundida por la cadena saudí Al Arabiya Business.

Aludía así a las decenas de ataques con drones y misiles balísticos lanzados desde septiembre contra las infraestructuras de Aramco en varios puntos de Arabia Saudí por los rebeldes chiíes hutíes del Yemen, en represalia por la intervención de Riad en la guerra civil yemení en apoyo al Gobierno internacionalmente reconocido.

Esas agresiones obligaron al reino árabe a suspender las exportaciones durante unas dos semanas en septiembre a través del oleoducto Este-Oeste que, con capacidad de 7 millones de barriles diarios, transporta el petróleo saudí desde los yacimientos del oeste hacia el puerto de Yanbu, en el mar Rojo.

Los ataques de los insurgentes yemeníes hutíes dañaron varias estaciones de bombeo a lo largo de la infraestructura en las regiones de Riad y Medina, pero Aramco aseguró posteriormente que ha sido capaz de reparar los puntos dañados y reanudar la exportación durante unos doce días.

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El oleoducto Este-Oeste representó una vía estratégica para la exportación del petróleo saudí a través del mar Rojo debido a las restricciones impuestas en el estrecho de Ormuz por la guerra entre Estados Unidos e Irán.

Nasser afirmó hoy que su compañía "tiene la capacidad de realizar reparaciones de emergencia aproximadamente seis veces más rápido que sus competidores".

Sostuvo también que la resiliencia de las cadenas de suministro locales contribuyó a acelerar la restauración de las rutas afectadas por los ataques, afirmado que "el enfoque en los proveedores locales ayudó a garantizar la entrega de equipos y materiales esenciales para los proyectos prioritarios, lo que permitió a la compañía continuar sus operaciones de forma segura y confiable".

Aramco anunció este martes sus resultados trimestrales que indicaron que la empresa, la más importante del mundo, ganó 31.198 millones de dólares en el tercer trimestre del año, un 9 % más que en el mismo periodo del año anterior.

El informe de resultados publicado por la empresa atribuyó esta mejora fundamentalmente a la elevación de los precios del petróleo refinado y productos químicos y a un mayor volumen de ventas de petróleo crudo.

No obstante, el documento indicó un alza notable en los costos operativos del tercer trimestre de 2026, que fueron de 88.128 millones de dólares, frente a los 81.506 millones del segundo trimestre de 2026, un 8,13 %, si bien son aun mayores comparados con el mismo periodo de 2025, cuando registró 59.904 millones.