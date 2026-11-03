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Mundo
03 de noviembre de 2026 - 14:30

Arizona comienza a votar con la mira en dos escaños clave que ilusionan a los demócratas

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Tucson (EE.UU.), 3 nov (EFE).- Arizona abrió este martes sus centros de votación para unas elecciones en las que los demócratas buscan arrebatar a los republicanos dos distritos competitivos de la Cámara de Representantes, el 1 y el 6, en un estado que el presidente estadounidense, Donald Trump, ganó en 2024.

Por EFE
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Una de las primeras votantes en llegar a las urnas, que abrieron a las 6:00 de la mañana (10:00 GMT), fue Diana Santiago Vazquez, quien dijo a EFE que su mayor motivación es "la necesidad de un cambio".

"Tenemos que cambiar las cosas, deben valorar a los migrantes y los que podemos votar debemos hacerlo", dijo.

También, aseguró que otra de sus preocupaciones es la economía, especialmente el alto precio de la gasolina que, según dijo, golpea duro a su familia: "No alcanza para nada, para nada".

Ana Barnett, por su parte, dijo que todo lo que está pasando actualmente en el país afecta a todos.

"Con agentes de ICE matando a la gente en las calles, eso no se puede quedar impune, los recortes a los programas de salud, todo eso debemos cambiarlo", enfatizó.

En Arizona, un estado fronterizo con México, ya votaron de forma anticipada o por correo 1,6 millones de personas, alrededor del 36,5 % de los 4,37 millones de votantes registrados, según los últimos datos oficiales.

En el distrito 6, el republicano Juan Ciscomani, de origen mexicano, busca la reelección frente a la demócrata JoAnna Mendoza, también latina, criada en una familia de agricultores y veterana de las Fuerzas Armadas.

En el distrito 1, el demócrata Amish Shah vuelve a competir por el escaño, esta vez frente al republicano Jay Feely, exjugador de fútbol americano respaldado por el presidente Trump.

Este distrito abarca zonas suburbanas del área de Phoenix, mientras que el 6 comprende buena parte del sureste de Arizona, en la frontera con México.

Ambas disputas forman parte de los esfuerzos demócratas por ganar escaños republicanos y recuperar el control de la Cámara Baja.

Por otro lado, el congresista republicano Andy Biggs, respaldado por Trump, busca reemplazar a la gobernadora demócrata Katie Hobbs.

Arizona cuenta con aproximadamente 1,3 millones de votantes latinos potenciales, alrededor del 23 % de las personas con derecho a voto, según datos oficiales.

"El voto latino será decisivo en la mayoría de las contiendas, especialmente en estados como Arizona, California y Texas", dijo a EFE Stella Rouse, directora del Centro de Investigación Hispana de la Universidad del Estado de Arizona (ASU).

Además, indicó que hace dos años el voto latino fue decisivo para la victoria de Donald Trump en las elecciones presidenciales. Ahora, esta comunidad podría volver a ser determinante, esta vez en un eventual revés electoral para los republicanos.

La inmigración, la economía y el costo de la vida figuran entre los asuntos de interés para esta comunidad fronteriza.

Los republicanos representan el 34,8 %, los demócratas el 28,3 % y quienes figuran como independientes o en otras categorías el 34,9 %, según los datos definitivos de la Secretaría de Estado de Arizona publicados en octubre.

Arizona es uno de los estados más disputados del país. En 2020, Joe Biden ganó allí por un margen de unos 10.000 votos, mientras que cuatro años después Trump recuperó el estado.

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