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Mundo
03 de noviembre de 2026 - 06:55

Arranca huelga de la radiotelevisión checa en defensa de su independencia y financiación

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Praga, 3 nov (EFE).- La huelga de 24 horas de los trabajadores de la radio y televisión públicas checas comenzó en la medianoche del martes en protesta contra el cambio del sistema de financiación aprobado por el Gobierno de populistas y ultranacionalistas, y que los trabajadores denuncian afectará a la independencia del ente.

Por EFE
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En las sedes de la Televisión Checa (ČT) y la Radio Checa (ČRo) se han colgado pancartas con lemas como "¡Huelga!" o "Para el pueblo, no para los políticos".

La protesta culminará esta tarde con una marcha del personal hasta la céntrica Plaza Venceslao en Praga, donde se celebrará un acto de protesta con discursos de periodistas, músicos, actores, estudiantes y cantantes.

Decenas de miles de personas se manifestaron el pasado 25 de octubre en Praga contra el cambio legislativo y en defensa de la independencia de los medios públicos, después de que el proyecto de ley superara su primer trámite parlamentario en una inusual votación de madrugada.

Según el comité de huelga, más del 70 % de los más de 1.500 empleados y colaboradores de ambos medios tenían previsto unirse a este paro, que está afectando a los informativos y a gran parte de la programación, que se limitará a música, reposiciones y programas de su archivo

Los presentadores de los boletines informativos horarios aparecen vestidos de negro y explican las razones de la huelga, antes de leer las noticias de un papel, ya que los teleprónter no funcionan.

Los huelguistas exigen que el Gobierno, una coalición de populistas de derechas, ultranacionalistas y eurocríticos, retire el proyecto de ley que reduce los ingresos del ente público en un 15 % al eliminar las aportaciones directas de los ciudadanos, con las que se financiaba hasta ahora, y hacerla dependiente del presupuesto estatal.

Ambas emisoras reclaman que "los medios de servicio público permanezcan estables e independientes".

El primer ministro, el populista de derechas Andrej Babis, calificó ayer de "hipocresía absurda" el apoyo de la oposición a esta huelga, después de que algunos de esos partidos plantearan en el pasado suprimir las tasas a la radiodifusión pública que pagan los usuarios.

"Hoy, ante la misma propuesta, advierten sobre el fin de la democracia y llaman a la ciudadanía a salir a la calle. Es una hipocresía absurda", señaló Babis.

"Prometimos eliminar estas tasas carentes de sentido tanto para los particulares como para las empresas. Y cumpliremos nuestra promesa", subrayó el político.

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