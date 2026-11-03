Asesor de Putin encabezará la delegación rusa en las negociaciones de Abu Dabi

"En lo que respecta al negociador jefe por parte rusa (...), seguirá siendo mi colega Medinski", dijo Dmitri Peskov, portavoz del Kremlin, en su rueda de prensa telefónica diaria.

Medinski, conocido defensor del imperialismo ruso y responsable de la nueva educación ultranacionalista en los colegios rusos, ya encabezó la delegación de su país en dos rondas celebradas en 2025 en Estambul y la última, que tuvo lugar hace nueve meses en Ginebra.

Tanto Ucrania, que le acusó de ralentizar las conversaciones, como EE.UU. y Europa han abogado porque Moscú sea representado por un funcionario de mayor rango, pero el presidente ruso, Vladímir Putin, siempre ha defendido la figura de su asesor cultural.

Todas esas rondas de negociaciones en las que tomó parte Medinski no produjeron apenas resultados, con la excepción de canjes de prisioneros de guerra y cadáveres de los caídos en acción.

Putin aceptó reanudar las negociaciones tras reunirse el mes pasado en San Petersburgo con el emisario de la Casa Blanca, Steve Witkoff.

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Precisamente, Witkoff anunció anoche en un mensaje en X la fecha de la nueva ronda -10 y 11 de noviembre- y la esperanza de Washington en aprovechar los avances logrados en las reuniones celebradas en Kiev, Oslo y San Petersburgo para alcanzar un "acuerdo de paz integral y duradero" que "garantice la seguridad para las generaciones venideras".

El enviado especial adelantó además que los negociadores estadounidenses se reunirán esta semana en Bruselas con representantes de Francia, Alemania, el Reino Unido, la Unión Europea y la OTAN para abordar las garantías de seguridad para Ucrania y la futura arquitectura de seguridad europea tras la guerra.

Las conversaciones en Bruselas también incluirán la reconstrucción de Ucrania, mientras que en Abu Dabi se abordarán los acuerdos de seguridad de posguerra, la desescalada y la ayuda humanitaria, así como los próximos pasos hacia la paz.