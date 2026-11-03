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Mundo
03 de noviembre de 2026 - 05:00

Asociación estratégica ruso-china alcanza nivel sin precedentes, según Defensa de Rusia

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Moscú, 3 nov (EFE).- La asociación estratégica ruso-china ha alcanzado un nivel sin precedentes, declaró el ministro de Defensa de Rusia, Andréi Beloúsov, durante una visita de trabajo a China, según informó este martes el mando castrense ruso.

Por EFE
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"La asociación estratégica entre la Federación Rusa y la República Popular China ha alcanzado un nivel sin precedentes", aseveró el titular de Defensa durante una reunión sostenida con el coronel general Zhang Shengmin, vicepresidente de la Comisión Militar Central de China.

El Ministerio de Defensa publicó en Telegram un vídeo de la reunión, en la que Beloúsov destacó que la asociación ruso-china se sustenta "en los contactos personales entre el presidente ruso, Vladimir Putin, y el presidente chino, Xi Jinping".

El ministro aprovechó la ocasión para felicitar a Zhang "por su elección como miembro del Buró Político del Comité Central del Partido Comunista de China".

Por su parte, el militar chino enfatizó que Putin y Xi "delinearon las nuevas directrices estratégicas para el desarrollo de las relaciones chino-rusas".

"Y la presente reunión representa un paso práctico hacia la implementación de los importantes acuerdos alcanzados por nuestros jefes de Estado", aseveró, al expresar su confianza en el "continuo fortalecimiento de la amistad y la cooperación entre las fuerzas armadas de China y Rusia".

Pekín y Moscú han intensificado su cooperación política, comercial y militar desde que Xi y Putin proclamaron una "amistad sin límites" poco antes de la invasión rusa de Ucrania en 2022.

El acercamiento también se refleja en el ámbito energético, donde Rusia busca consolidarse como proveedor de China en un contexto de sanciones occidentales y perturbaciones del suministro internacional a raíz del conflicto en Oriente Medio.

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