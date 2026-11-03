Bangladés afronta un cuarto día de protestas textiles pese a la revisión salarial

"La situación se está deteriorando. No somos capaces de disuadir a los trabajadores. El tráfico en ambos lados de la autopista ha quedado paralizado", declaró al diario local The Daily Star el subinspector de la comisaría de Savar, Mohammad Asadur.

Los manifestantes abandonaron sus fábricas por la tarde y bloquearon una de las principales carreteras de acceso a Daca, mientras en las zonas industriales de Savar y Ashulia se registraron nuevos choques en los que la Policía empleó gases lacrimógenos y los trabajadores respondieron con piedras y ladrillos.

Los trabajadores reclaman elevar el salario mínimo mensual de las actuales 12.500 takas (unos 101 dólares) a 30.000 takas (unos 244 dólares), más del doble.

Las tensiones comenzaron a finales de octubre después de que el Gobierno anunciara un aumento salarial para los empleados del sector público, lo que llevó a trabajadores de otros sectores a exigir también incrementos.

El Ejecutivo del primer ministro Tarique Rahman anunció el domingo la creación de una nueva junta salarial para revisar los sueldos del sector, pero la medida no logró frenar las movilizaciones, el primer gran desafío de protesta callejera desde que el mandatario llegó al poder en febrero.

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La superintendente de Daca, Shamima Parveen, aseguró que las fuerzas de seguridad han detenido a personas que presuntamente se hacían pasar por trabajadores textiles en Savar y Ashulia.

Por su parte, la opositora Liga Awami, a la que el Gobierno ha acusado de estar detrás de parte de los disturbios, denunció una "brutal represión respaldada por el Estado" y difundió imágenes que, según la formación, muestran a policías golpeando a una trabajadora.

El sector de la confección genera más del 80 % de los ingresos por exportaciones de Bangladés y constituye una de las principales fuentes de divisas del país.