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Mundo
03 de noviembre de 2026 - 12:25

Brasil registra en septiembre un nuevo récord en la producción de petróleo

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Río de Janeiro, 3 nov (EFE).- Brasil, el octavo mayor productor mundial de petróleo, registró en septiembre un promedio récord de 6,12 millones de barriles diarios de petróleo y gas natural equivalentes, la cuarta marca consecutiva del país este año y que supera en 2 % a la del mes anterior, informó este martes el Gobierno.

Por EFE
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El volumen de crudo creció 20,3 % con relación a septiembre del año pasado y 2,1 % frente a agosto, con una media de 4,71 millones de barriles diarios extraídos, según los datos de la Agencia Nacional de Petróleo (ANP, regulador).

En cuanto al gas natural, la producción alcanzó una media de 223,98 millones de metros cúbicos diarios, un aumento de 17,5 % interanual y de 1,6 % en comparación con el mes anterior.

Los campos marítimos del horizonte petrolero del presal, localizados en aguas muy profundas del océano Atlántico, continúan como los principales productores de hidrocarburos en el país, con una media récord de 5,10 millones de petróleo y gas natural equivalentes por día, el 83,3 % de toda la producción brasileña.

De acuerdo con la ANP, la producción de crudo en estos pozos fue de 3,94 millones de barriles por día en septiembre, mientras que la de gas sumó 183,66 millones de metros cúbicos diarios.

El campo de Búzios, ubicado en la cuenca marina de Santos, en el presal, fue el líder de producción de crudo y gas en el mes, con una media de 1,19 millones de barriles de petróleo diarios y 49,99 millones de metros cúbicos de gas por día.

Según el ente regulador, las reservas ubicadas en áreas marítimas fueron responsables por el 98,1 % de la producción de petróleo del país y del 89 % del gas extraído en el período.

Los datos de la ANP correspondientes a septiembre incluyen la producción de 51 empresas que operan en Brasil y explotan 283 áreas, de las cuales 262 están bajo régimen de concesión.

La estatal brasileña Petrobras, sola o en consorcio con otras empresas, se mantuvo como líder en el mes, con cerca del 87,02 % de todo el petróleo y gas extraído en Brasil.

Le siguieron la noruega Equinor (191.425 barriles diarios), las brasileña PRIO Forte (105.380) y PRIO Tigris (104.347), y la francesa TotalEnergies (87.348), todas en calidad de integrantes de diferentes consorcios.

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