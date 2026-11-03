Bruselas, Europol y los países UE analizan hoy los ciberataques a supermercados europeos

En la primera de las citas participará, entre otras agencias comunitarias, Europol y en la segunda, se abordarán los incidentes también con los Estados miembros, incluidos los afectados, explicó en rueda de prensa el portavoz comunitario de Soberanía Tecnológica, Defensa, Espacio e Investigación, Guillaume Mercier.

El objetivo de esos encuentros es intercambiar información sobre lo sucedido y examinar "cómo responder colectivamente" a unos incidentes que, según el Ejecutivo comunitario, demuestran hasta qué punto los ciberataques pueden "alterar los servicios esenciales y la vida de los ciudadanos".

Mercier aseguró que Bruselas está en "contacto directo" con los Estados miembros y las autoridades competentes, aunque evitó pronunciarse sobre el posible origen de los ataques y sobre si existe una operación coordinada detrás de los incidentes registrados en distintos países.

Preguntado sobre la posible implicación de Rusia, el portavoz subrayó que la Comisión es "extremadamente prudente" a la hora de atribuir responsabilidades y recordó que esa tarea no corresponde al Ejecutivo comunitario, sino a las autoridades nacionales, que ya están investigando lo sucedido.

En cualquier caso, consideró que los incidentes registrados demuestran que "no son casos aislados" y ponen de manifiesto la necesidad de reforzar colectivamente la resiliencia frente a las amenazas informáticas.

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Los problemas comenzaron a conocerse el lunes en supermercados de Bélgica, Países Bajos, Luxemburgo, Suecia e Irlanda, a los que se sumaron también establecimientos de Portugal y Rumanía.

Los atacantes habrían accedido a distancia a los controles de las instalaciones frigoríficas para elevar su temperatura o activar el modo de descongelación, lo que obligó a retirar mercancía en algunos establecimientos para garantizar la seguridad alimentaria.

Los incidentes se producen apenas tres semanas después de un episodio similar en Francia, que también tuvo repercusiones en Bélgica y Países Bajos.

El comisario europeo de Agricultura y Alimentación, Christophe Hansen, expresó su preocupación por la repetición de estos ataques, que consideró un intento deliberado de perturbar la cadena de suministro alimentario y erosionar la confianza de los consumidores.