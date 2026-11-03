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Mundo
03 de noviembre de 2026 - 17:10

Bukele se compromete con políticas económicas “prudentes" en El Salvador, según el FMI

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San Salvador, 3 nov (EFE).- El primer subdirector gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Dan Katz, dijo que el presidente salvadoreño, Nayib Bukele, sostuvo su compromiso con mantener "políticas macroeconómicas prudentes” en El Salvador, un país cuyo "crecimiento sigue superando las expectativas y se ha mantenido sólido a pesar de las recientes crisis".

Por EFE
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El FMI proyecta un crecimiento del producto interno bruto (PIB) salvadoreño del 4,5 %, una tasa superior al 3,9 % y al 2,6 % de 2025 y 2024, respectivamente, según el Banco Central de Reserva de país centroamericano.

En una declaración difundida este martes por el FMI al término de una visita a El Salvador, Katz expresó que pudo “constatar de primera mano el notable progreso del país en el fortalecimiento de la estabilidad macroeconómica y la creación de mejores condiciones para la inversión privada y la generación de empleo".

"Las mejoras sostenidas en materia de seguridad y la continua implementación del programa de las autoridades, con el apoyo del Fondo Monetario Internacional, están impulsando la confianza y contribuyendo a elevar el nivel de vida", afirmó.

Esta vista se da en el marco del acuerdo alcanzado en diciembre de 2024 entre el país centroamericano y el FMI por un monto de 1.400 millones de dólares para fortalecer la sostenibilidad fiscal y externa.

Katz agregó que en una reunión el presidente Bukele "reiteró su compromiso con políticas macroeconómicas prudentes y con la profundización de las reformas del programa para consolidar estos logros".

El gobernante salvadoreño "expuso su visión a largo plazo para el país, centrada en mejorar el clima empresarial, promover la innovación y atraer inversión privada y generar empleo. Mantener estas reformas será fundamental para aumentar la productividad y alcanzar el potencial de crecimiento de El Salvador", dijo Katz.

Por su parte, Bukele comentó en X que la discusión con el funcionario del multilateral "sobre la economía, el mercado laboral, la atención sanitaria, la educación, el gasto público y las redes de seguridad social terminó siendo mucho más interesante que una reunión tradicional con el FMI”.

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