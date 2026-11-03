Bukele se compromete con políticas económicas “prudentes" en El Salvador, según el FMI

El FMI proyecta un crecimiento del producto interno bruto (PIB) salvadoreño del 4,5 %, una tasa superior al 3,9 % y al 2,6 % de 2025 y 2024, respectivamente, según el Banco Central de Reserva de país centroamericano.

En una declaración difundida este martes por el FMI al término de una visita a El Salvador, Katz expresó que pudo “constatar de primera mano el notable progreso del país en el fortalecimiento de la estabilidad macroeconómica y la creación de mejores condiciones para la inversión privada y la generación de empleo".

"Las mejoras sostenidas en materia de seguridad y la continua implementación del programa de las autoridades, con el apoyo del Fondo Monetario Internacional, están impulsando la confianza y contribuyendo a elevar el nivel de vida", afirmó.

Esta vista se da en el marco del acuerdo alcanzado en diciembre de 2024 entre el país centroamericano y el FMI por un monto de 1.400 millones de dólares para fortalecer la sostenibilidad fiscal y externa.

Katz agregó que en una reunión el presidente Bukele "reiteró su compromiso con políticas macroeconómicas prudentes y con la profundización de las reformas del programa para consolidar estos logros".

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El gobernante salvadoreño "expuso su visión a largo plazo para el país, centrada en mejorar el clima empresarial, promover la innovación y atraer inversión privada y generar empleo. Mantener estas reformas será fundamental para aumentar la productividad y alcanzar el potencial de crecimiento de El Salvador", dijo Katz.

Por su parte, Bukele comentó en X que la discusión con el funcionario del multilateral "sobre la economía, el mercado laboral, la atención sanitaria, la educación, el gasto público y las redes de seguridad social terminó siendo mucho más interesante que una reunión tradicional con el FMI”.