Carlos III: El comercio de esclavos es un "capítulo vergonzoso" que me llena de "horror"

"Ese capítulo vergonzoso de la historia llena mi corazón de horror y mi alma de la más profunda tristeza personal", afirmó el monarca en un discurso durante la reunión de jefes de Gobierno de la Commonwealth, que se celebra en Antigua y Barbuda.

El rey indicó que la trata transatlántica de esclavos "sigue proyectando una sombra" sobre las islas del Caribe y otros miembros de la Commonwealth.

También aseguró que se siente más comprometido a abordar "los errores del pasado mediante acciones para el futuro", aunque sin citar compensaciones económicas.

Entre esas acciones, mencionó el acceso a la educación y al empleo, así como el comercio dentro de la Commonwealth y la resiliencia ante el cambio climático.

Como monarca constitucional, Carlos III no puede comprometer disculpas formales ni reparaciones sin el aval del Gobierno británico, por lo que durante su actual gira por el Caribe ha expresado su pesar.

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Hace tres días, el primer ministro británico, Andy Burnham, dijo estar "abierto" a que el Reino Unido se disculpe formalmente y manifestó su deseo de proponer un "diálogo" sobre este asunto, descartando no obstante la posibilidad de hacer compensaciones económicas.

En un artículo publicado en el diario inglés The Guardian, el líder laborista escribió que "mantener estas conversaciones difíciles para salvaguardar la Mancomunidad de cara al futuro es lo correcto", pero indicó que no considera que las reparaciones económicas sean "la respuesta adecuada".

"No creo que los británicos de hoy deban ser considerados responsables de injusticias históricas -por muy atroces que fueran- ocurridas en otra época, bajo leyes distintas y en las que ellos no tuvieron ninguna participación personal", puntualizó.

Tras estas declaraciones, el presidente de la Comisión de Reparaciones de la Comunidad del Caribe (Caricom), Sir Hilary Beckles, celebró la oferta de diálogo pero lamentó que se descarten compensaciones.

"En los últimos años, el Reino Unido ha esgrimido múltiples razones por las cuales las reparaciones no deberían figurar en la agenda. Cada una de ellas ha sido refutada (por parte de Caricom)", criticó ayer en un comunicado.

Beckles subrayó que para los pueblos del Caribe este es un asunto "prioritario" y que los gobiernos de la región han manifestado su compromiso con "un diálogo basado en la decencia" con el Reino Unido y otros países europeos.

La Commonwealth reúne a 56 países con vínculos con el Reino Unido, entre ellos la mayoría de los miembros de Caricom, antiguas colonias británicas en el Caribe.