China aumenta los requisitos de reservas de divisas para frenar la subida del yuan

En un breve comunicado publicado en su página web oficial, la institución apuntó que esta subida de dos puntos porcentuales entrará en vigor el próximo 15 de noviembre.

La iniciativa supone revertir la medida que el propio BPC tomó en septiembre de 2023, cuando rebajó del 6 al 4 % esta ratio, hasta niveles de 2006, en un momento en el que el renminbi -nombre oficial de la divisa china- se situaba en mínimos desde la crisis de 2008 por la ralentización de la economía o la crisis inmobiliaria.

En esta ocasión, el yuan rompió recientemente con las 6,65 unidades por dólar para superar su nivel más alto frente al dólar en más de cuatro años.

En los minutos posteriores al anuncio de la decisión, el tipo de cambio 'offshore' -negociado en mercados internacionales como Hong Kong- cayó rápidamente un 0,32 %.

Estos requisitos determinan qué porción de los depósitos captados por los bancos en divisas extranjeras deben ser mantenidos como reservas en el banco central, lo cual, en esta ocasión, reduce la liquidez disponible en otras monedas -principalmente, dólares- en territorio chino y busca frenar la apreciación del yuan.

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Pekín afronta acusaciones desde Occidente de debilitar artificialmente su moneda para mantener la competitividad de sus exportaciones, una postura que el BPC rechazó de forma oficial a principios de octubre: "China no necesita ni tiene intención de obtener ventajas competitivas comerciales mediante la depreciación del tipo de cambio, y nunca recurre a devaluaciones competitivas".

No obstante, los expertos han asegurado en los últimos meses que las autoridades no se sienten cómodas con la rápida subida del yuan y, si bien estarían dispuestas a que la divisa nacional sí se fortaleciera, preferirían que este proceso fuese más paulatino.