ABC
4 de noviembre de 2026
Ir a ABC en el Este
Madrugada ABC
ABC TV de 00:00:00 a 04:59:00
Ver ABC TV
Madrugada ABC
ABC Cardinal AM de 00:00 a 04:59
Escuchar ABC AM
Solo Música
ABC FM 00:00 a 05:59
Escuchar ABC FM
Madrugada ABC
ABC TV de 00:00:00 a 04:59:00
Ver ABC TV
29º
Ahora
ver más
29º
Ahora
HOY
Min
19º
Máx
33º
undefined 2026-11-04
Min
21º
Máx
41º
undefined 2026-11-05
Min
20º
Máx
30º
undefined 2026-11-06
Min
18º
Máx
33º
undefined 2026-11-07
Min
23º
Máx
29º
undefined 2026-11-08
Min
18º
Máx
26º

Ver Pronóstico del Tiempo

Cotizaciones del día
DOLAR
Compra
5.880
Venta
6.270
PESO
Compra
1
Venta
10
REAL
Compra
1.030
Venta
1.230
EURO
Compra
6.320
Venta
7.200

Ver Cotizaciones

Mundo
03 de noviembre de 2026 - 23:45

China mantiene desplegados más de cien buques en el Pacífico occidental, según Taipéi

Imagen sin descripción

Taipéi, 4 nov (EFE).- China mantiene desplegados más de cien buques de su Armada y su Guardia Costera en el Pacífico occidental, afirmó el martes un alto cargo de seguridad taiwanés, en paralelo al reciente aumento de la actividad aérea del Ejército chino en torno a la isla autogobernada.

Por EFE
Agregá ABC a Google como fuente preferida en tus búsquedas.

El secretario general del Consejo de Seguridad Nacional de Taiwán, Joseph Wu, publicó en su cuenta de X un mapa con las posiciones de ese centenar de unidades del gigante asiático, concentradas sobre todo en aguas al este de la isla y en el mar de China Meridional.

El despliegue incluye formaciones de tres de los cinco mandos regionales del Ejército Popular de Liberación (EPL, Ejército chino), que operan en el mar de Filipinas junto al grupo de combate encabezado por el portaaviones Liaoning, el más antiguo de los tres con los que cuenta Pekín.

La Armada china anunció el pasado 14 de octubre el envío del Liaoning al Pacífico occidental para realizar maniobras militares, en una nueva misión de entrenamiento que, según Pekín, busca mejorar la preparación de las unidades "en condiciones de combate real" y no está dirigida contra "ningún país ni objetivo específico".

"La República Popular China es una auténtica matona (...). Taiwán se mantiene alerta. No provocaremos, pero no nos doblegaremos ante ninguna presión", escribió Wu.

Esta movilización coincide con una intensificación de los vuelos militares chinos alrededor de Taiwán, que se habían reducido en 2026 con respecto a años anteriores.

El Ministerio de Defensa Nacional (MDN) taiwanés informó el martes de la detección de 49 aeronaves militares chinas en las inmediaciones de la isla en las 24 horas previas, la cifra diaria más alta de 2026, y en lo que va de noviembre ya ha contabilizado 122 aparatos, más de la mitad de los notificados en todo octubre.

Las autoridades de Pekín consideran Taiwán una "parte inalienable" del territorio chino y no descartan el uso de la fuerza para hacerse con su control, una postura rechazada por el Ejecutivo taiwanés, que sostiene que solo los 23 millones de habitantes de la isla tienen derecho a decidir su futuro político.

Lo
más leído
del día

01
Economía
Ciudadanos realizan varias protestas tras proceso de resolución de Ueno Bank
Ver más
02
Política
Video: así defendía Santiago Peña a Ueno Bank antes de la resolución del BCP
Ver más
03
Nacionales
Teletón posterga su maratón tras incertidumbre generada por la situación de Ueno Bank
Ver más
04
Economía
Cómo cobrarán los ahorristas de Ueno Bank: lo que dijo el BCP y lo que falta
Ver más
05
Fútbol
San Lorenzo es el “santo de devoción” para el líder Olimpia
Ver más

Te puede interesar