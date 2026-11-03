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Mundo
03 de noviembre de 2026 - 05:15

China respalda a Hong Kong como centro financiero y alerta del riesgo por inversión en IA

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Hong Kong, 3 nov (EFE).- China anunció este martes que potenciará a Hong Kong como su gran plaza financiera internacional y base de operaciones para el yuan en el exterior, mientras vigila que la avalancha de inversiones en inteligencia artificial (IA) no termine asfixiando ni encareciendo la financiación de sectores tradicionales.

Por EFE
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El vice primer ministro He Lifeng garantizó por videoconferencia, en la Cumbre de Líderes Financieros Globales, el respaldo macroeconómico de Pekín a la estabilidad de la región administrativa especial, y prometió mantener las políticas de apertura, inyectar más liquidez al circuito monetario externo y multiplicar la emisión de bonos soberanos y corporativos en esa divisa.

Asimismo, respaldó las salidas a bolsa de nuevas empresas en el parqué local y aseguró que los motores de crecimiento del país avanzan hacia sectores de alta tecnología. Subrayó, además, que la banca y las instituciones del continente han reforzado sus balances frente a riesgos crediticios o sistémicos.

Por su parte, el jefe del Ejecutivo hongkonés, John Lee, destacó que la ciudad semiautónoma ofrece predictibilidad e inmunidad a los inversores ante las tensiones geopolíticas y la volatilidad de los mercados globales, al presentar la estrategia a cinco años de la metrópoli, tras lo que presumió de la competitividad de su mercado de valores y de su capacidad de atracción de grandes fortunas.

Lee señaló el comercio de materias primas, los activos digitales y los bonos verdes como nichos prioritarios. El enclave aspira a convertirse en un nodo comercial del oro, para lo que lanzará en el primer trimestre del próximo año un sistema centralizado de liquidación junto a la Bolsa de Oro de Shanghái, cuyas pruebas arrancaron en julio.

En sintonía, Hui Zhang, directivo del estatal Bank of China, definió a la urbe como el conector definitivo entre el gigante asiático y el resto del mundo, recordando que concentra el 75 % de los pagos de estas transacciones en renminbi -nombre oficial de la divisa china- en el extranjero.

En el plano de la supervisión de los mercados, el vicepresidente de la Comisión de Valores, Li Chao, anunció la ampliación de las conexiones bilaterales de inversión entre ambas zonas, permitiendo negociar de forma directa acciones denominadas en la moneda del país.

En paralelo, las agencias reguladoras endurecerán las medidas punitivas contra el fraude, los negocios corporativos ilegales y los movimientos transfronterizos de capital sospechosos.

Por último, el subdirector de la Administración Nacional de Regulación Financiera, Xiao Yuanqi, encendió las alarmas macroeconómicas sobre el sector de la IA, advirtiendo de que el capital global está excesivamente concentrado en esta tecnología.

Este desequilibrio, explicó, puede disparar el apalancamiento de las empresas tecnológicas y provocar burbujas en los balances sectoriales.

Xiao aseguró que esta distribución asimétrica del flujo monetario encarece los préstamos para la industria manufacturera clásica, mermando su viabilidad, limitando sus capacidades productivas y elevando la tasa de impagos en las carteras de los bancos.

El foro económico, organizado por la Autoridad Monetaria de Hong Kong, congregó a unos 280 directivos de las principales firmas globales, incluyendo a un centenar de presidentes y consejeros delegados del máximo nivel ejecutivo.

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