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Mundo
03 de noviembre de 2026 - 06:40

Civiles ucranianos se enfrentan a militares en un supuesto centro para reclutados

Imagen sin descripción

Kiev, 3 nov (EFE).- Decenas de civiles ucranianos protagonizaron este lunes un enfrentamiento con militares de la Guardia Nacional en una casa particular situada en los alrededores de Kiev que servía supuestamente como centro para retener a hombres reclutados por la fuerza antes de su incorporación a las fuerzas armadas.

Por EFE
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En el incidente intervino el jefe de gabinete del presidente Volodímir Zelenski, el general de la inteligencia militar ucraniana Kirilo Budánov, que se desplazó al lugar de los hechos para calmar los ánimos y este martes se ha pronunciado públicamente sobre lo ocurrido.

“Los órganos de seguridad y las instituciones autorizadas están aclarando todos los detalles para establecer una fotografía objetiva y completa de lo ocurrido, tomar las medidas necesarias para hacer que los responsables respondan y evitar que vuelva a ocurrir en el futuro”, escribió en X Budánov sin dar más detalles.

El defensor del pueblo ucraniano, Dmitró Lubinets, también ha pedido este martes una investigación sobre lo sucedido que establezca por qué había integrantes de la Guardia Nacional en esa casa y qué tipo de actividades llevaban a cabo allí.

Según la cadena pública ucraniana, Suspilne, algunas de las personas que se concentraron ante la casa en cuestión para protestar dijeron ser familiares de hombres reclutados supuestamente retenidos contra su voluntad dentro del edificio.

Una mujer que se identificó como Valentina dijo que los militares a cargo de la casa le habían exigido pagar una suma de dinero para permitir que su marido, supuestamente retenido en el edificio, pudiera recibir atención médica.

La Policía ucraniana negó en un comunicado que dentro del edificio se produjera un fallecimiento, como aseguraban algunos de los presentes en el lugar del incidente, donde aparecieron varias ambulancias. La Policía también aseguró que nadie estaba siendo retenido contra su voluntad en esa casa.

Familiares de supuestos movilizados afirmaron que la propiedad era utilizada por la formación Azov de la Guardia Nacional de Ucrania para alojar allí a los movilizados antes de enviarlos a sus filas.

Según el medio ucraniano Kyiv Independent, más de una decena de hombres fueron sacados de la propiedad y trasladados a otro lugar en un autobús durante el incidente, en que los civiles concentrados frente a la casa intentaron entrar en ella por la fuerza.

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