Colombia reparará residencia del embajador en Madrid porque está en un "estado lamentable"

"Estamos en la residencia de la Embajada de Colombia en Madrid, que es patrimonio de la ciudad de Madrid, una cosa espectacular, con unos salones dignos de cualquier jefe de Estado, pero desafortunadamente hay que arreglarla, la dejaron en un estado lamentable", expresó Bula en un video publicado por su despacho.

El ministro de Relaciones Exteriores, que recorrió la residencia durante su visita a Madrid donde participará en la XXX Cumbre Iberoamericana, mostró, por ejemplo, que supuestamente los suelos de la vivienda no se encuentran en buen estado.

"Mire estos pisos cómo quedaron, esto es muy costoso. Hay que invertir acá", añadió.

Bula achacó el "estado lamentable" de la residencia al Gobierno anterior, liderado por el presidente Gustavo Petro (2022-2026), que nombró como embajador al empresario Eduardo Ávila Navarrete, a quien responsabilizó del deterioro y abandono del inmueble.

El Gobierno actual espera que la residencia la ocupe el excongresista Carlos Felipe Mejía, cuyo nombramiento aún no cuenta con el beneplácito del Gobierno español.

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"El Estado gastando plata de los contribuyentes colombianos para reparar lo que dañó el Gobierno anterior (...) A todos lados a donde llego, pasa esto", señaló el canciller.

La residencia del embajador colombiano en Madrid está ubicada en el distrito de Chamberí, una zona céntrica de la capital española donde se encuentran además otras representaciones diplomáticas.