Condenado a 4 años de cárcel un dibujante marroquí por publicar caricaturas de Mohamed VI

El joven, de 22 años, también fue condenado al pago de una multa de 40.000 dirhams (unos 3.600 euros) y declarado culpable de "insultar a funcionarios públicos", según la sentencia, dictada el pasado viernes.

"Es una sentencia dura y una flagrante vulneración de los derechos", declaró Mehdaoui, quien añadió que la defensa ha decidido recurrir el fallo.

Mounbir fue detenido a mediados de junio pasado después de publicar en Instagram varias viñetas satíricas sobre el rey.

El artículo 179 del Código Penal marroquí contempla penas de entre seis meses y dos años de prisión por difamar, insultar o atentar contra el respeto debido al rey o al príncipe heredero. Estas penas pueden duplicarse cuando los hechos se cometen públicamente o por medios electrónicos.