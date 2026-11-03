Corea del Norte vuelve a probar ojivas de racimo entre tensiones con Seúl y Washington

Se confirmó "que la ojiva de dispersión de tamaño mediano instalada en un misil de crucero es capaz de reducir a cenizas un área de entre cinco y seis hectáreas con su potencia de máxima densidad", informó este martes la KCNA sobre las pruebas realizadas la víspera.

El sábado, Pionyang probó una ojiva de dispersión destinada a misiles balísticos, capaz de devastar entre 12 y 13 hectáreas, según un informe de la misma agencia.

Las tensiones intercoreanas se han agravado por la explosión de dos minas en septiembre que hirieron a tres soldados surcoreanos. Seúl culpa a Pionyang de haber plantado los explosivos en el lado sur de la Línea de Demarcación Militar (LDM), la frontera de facto entre los dos países, mientras Corea del Norte niega su implicación.

Por su parte, Kim Yo-jong, la influyente hermana del líder norcoreano, advirtió este martes de que su país reconsiderará diversos asuntos ante la "actitud hostil" estadounidense después de tildar de "absurda" la acusación del FBI sobre la participación de 'hackers' norcoreanos en el robo histórico a Binance, la mayor plataforma de intercambio de criptomonedas del mundo.

Las denuncias norcoreanas se producen en medio de las intenciones declaradas del presidente estadounidense, Donald Trump, de reunirse con su homólogo norcoreano, Kim Jong-un, este año.