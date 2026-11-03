Corea del Sur y Turquía refuerzan la cooperación nuclear y en minerales críticos

"Ambos países consideran que la cooperación para el proyecto de construcción de la central nuclear de Sinop avanza satisfactoriamente, incluidas la evaluación del emplazamiento y el funcionamiento de un grupo de trabajo conjunto", afirmó Lee durante el informe conjunto a medios sobre los resultados del encuentro.

La declaración de Lee se produce un día después de que Erdogan dijera a la agencia local de noticias Yonhap que Corea del Sur es un potencial socio en Sinop, aunque Ankara aún evalúa sus condiciones técnicas, económicas y financieras.

En este sentido, ambos países firmaron este martes un memorando entre el Banco de Exportación e Importación de Corea y la Corporación de Energía Nuclear de Turquía para estudiar financiación que facilite la participación de empresas surcoreanas en nuevos proyectos nucleares turcos, según un documento del Gobierno surcoreano sobre los memorandos de entendimiento (MOU) bilaterales.

Otro acuerdo, sobre recursos naturales y minería, prevé intercambiar información sobre minerales críticos y tierras raras, así como impulsar la cooperación tecnológica y las inversiones para diversificar las cadenas de suministro.

Los otros dos memorandos abarcan la cooperación energética, incluidas las renovables y las redes eléctricas, y la investigación científica y tecnológica, con atención a la inteligencia artificial, la biotecnología y las comunicaciones avanzadas.

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El mandatario surcoreano destacó que el comercio bilateral alcanzó un récord de 10.700 millones de dólares en 2025.

Lee anunció además que ambos países acordaron ampliar "la producción conjunta y la cooperación tecnológica" en defensa y explorar la entrada conjunta de sus empresas en mercados de terceros países.

El presidente turco, por su parte, abogó por ampliar la cooperación militar, que incluye proyectos como el obús autopropulsado turco T-155 Fırtına, basado en el K9 surcoreano, y el tanque Altay, desarrollado con participación tecnológica de Corea del Sur.

"Concedemos especial importancia a la cooperación con Corea del Sur en sectores de tecnología avanzada, particularmente en la fabricación de baterías, la inteligencia artificial y los semiconductores", agregó Erdogan.

Ambos mandatarios trataron la guerra en Ucrania y la situación en Oriente Medio, y acordaron cooperar por la paz en la península coreana, según Lee.

La visita de Erdogan, la primera desde 2018 y que concluye el miércoles, se produce tras la de Lee a Turquía en noviembre de 2025. Ambos países, unidos por un TLC vigente desde 2013, integran el mecanismo MIKTA junto con México, Indonesia y Australia.

Seúl considera a Turquía un "país hermano" por el envío de unos 21.000 militares durante la Guerra de Corea (1950-1953).