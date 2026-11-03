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Mundo
03 de noviembre de 2026 - 17:10

Cuba acogerá novena edición del Festival de Cine Europeo en La Habana y seis provincias

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La Habana, 3 nov (EFE).- Un total de 18 películas de 16 países se presentarán en la novena edición del Festival de Cine Europeo en Cuba, que tendrá lugar en La Habana y por primera vez, en otras seis provincias de la isla, informaron este martes medios estatales.

Por EFE
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Por primera vez, el festival previsto desde el próximo jueves y hasta el 15 de noviembre, irá a las provincias, porque "Cuba es Cuba, no solo la capital", expresó el embajador de la Unión Europea en la isla, Jens Urban, de acuerdo a un reporte de la agencia Prensa Latina.

El diplomático reconoció la realización de este evento, "no obstante las circunstancias" en el país caribeño, marcado por una profunda crisis económica y energética con apagones diarios que superan las veinte horas, por lo que la mayor parte de las actividades tendrán lugar en el horario vespertino.

Añadió que la programación de este año es "más concentrada pero sin renunciar a la diversidad de propuestas", pues el cine "permite acercarnos a otras realidades, realidades europeas que tienen una gran diversidad de culturas y tradiciones".

"El propósito es seguir creando espacios de encuentros a través de la cultura", añadió Urban.

Por su parte, el presidente del Instituto Cubano del Arte e Industria Cinematográficos (Icaic), Alexis Triana, puntualizó que las subsedes del evento serán las provincias Villa Clara, Sancti Spíritus, Camagüey (centro), y las orientales, Holguín, Las Tunas y Granma.

La muestra se inaugurará con Sin Aire, el primer largometraje de la cineasta húngara Katalin Moldoval.

El programa incluye el filme Yuli, de la española, Icíar Bollaín, e inspirada en la vida del bailarín cubano Carlos Acosta; así como Pavo real, una tragicomedia satírica austriaca escrita y dirigida por Bernhard Wenge.

También se presentarán ¡Gloria!, una comedia musical de la actriz, cantautora y directora italiana Margherita Vicario, entre otras películas.

La iniciativa tendrá dos sedes en la capital cubana y contará también con un taller de guion dirigido a jóvenes creadores.

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