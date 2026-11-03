Cumbres iberoamericanas: la histórica dificultad de reunir a todos los líderes

Ahora, 35 años después y a las puertas de la XXX cumbre que se celebra este 4 y 5 de noviembre en Madrid, el foro busca revertir la imagen de su última reunión en Ecuador (2024), que ostenta el récord histórico de ausencias presidenciales.

Los países representados al máximo nivel en la cumbre de Madrid serán España, Argentina, Bolivia, Chile, Costa Rica, Guatemala, Honduras, Portugal, República Dominicana y Andorra, mientras que en nombre de Colombia, Ecuador y El Salvador acudirán sus vicepresidentes, según informó este martes el Gobierno español.

A la cumbre de Ecuador faltaron 18 de los 22 jefes de Estado: solo asistieron el anfitrión, Daniel Noboa; el rey de España, Felipe VI; el presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa; y el jefe de Gobierno de Andorra, Xavier Espot.

Los 18 países restantes, todos latinoamericanos, estuvieron representados por vicepresidentes, ministros de Relaciones Exteriores o embajadores por diferentes motivos: la crisis diplomática entre Ecuador y México por la detención del vicepresidente de Rafael Correa, Jorge Glas, en la embajada mexicana en Quito, divergencias en torno a las elecciones en Venezuela o choques diplomáticos, entre otros.

Aunque no hay un precedente igual, otras cumbres como las de Paraguay en 2011, Panamá en 2013 y Colombia en 2016 también registraron muchas ausencias: once, doce y once mandatarios, respectivamente.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

A la cumbre de Panamá (2013) faltaron más de la mitad de los jefes de Estado o de Gobierno. Además del rey Juan Carlos I, tampoco acudieron 11 presidentes latinoamericanos.

Fue la primera vez desde la creación de las cumbres iberoamericanas que el monarca español no asistía por encontrarse convaleciente de una reciente operación de cadera.

Tampoco estuvieron en esta reunión, en algunos casos por motivos de agenda, las presidentas de Argentina, Cristina Fernández, que se recuperaba de una intervención quirúrgica para drenar un hematoma cerebral; y la de Brasil, Dilma Rousseff.

Ausentes también estuvieron los mandatarios de Ecuador, Rafael Correa; Venezuela, Nicolás Maduro; Cuba, Raúl Castro; Guatemala, Otto Pérez Molina; Nicaragua, Daniel Ortega; Perú, Ollanta Humala; Uruguay, José Mujica; Bolivia, Evo Morales; y Chile, Sebastián Piñera.

Las ausencias en la Cumbre de Panamá motivaron la decisión de cambiar el formato del foro, pasando de celebrarse cada año a cada dos. Este formato bienal llegó a partir de la cita de Veracruz (México) en 2014.

Previamente, en la cumbre de Paraguay no participaron los jefes de Estado de Argentina, Brasil, Colombia, Costa Rica, Cuba, El Salvador, Honduras, Nicaragua, República Dominicana, Uruguay y Venezuela, la cifra más elevada hasta entonces.

También en 2009, en la cumbre celebrada en Portugal, se ausentaron ocho mandatarios iberoamericanos. Entre ellos, el boliviano Evo Morales y el uruguayo Tabaré Vázquez por estar inmersos sus países en procesos electorales, y el venezolano Hugo Chávez se excusó por tener "mucho trabajo".

Casos como los de Cuba y Venezuela son especiales. El expresidente cubano Fidel Castro no estuvo en la cumbre de Lima (2001) ni en las siguientes; tampoco su hermano y sucesor, Raúl Castro, participó en ninguna de estas citas desde que le relevó en el poder en 2006.

Se rompió la tónica cubana con Miguel Díaz-Canel, que participó por videoconferencia en la de 2021 y de forma presencial en la siguiente, la de República Dominicana en 2023.

Fue la primera vez en 23 años que el máximo mandatario cubano asistía físicamente a una cumbre iberoamericana.

Por su parte, el venezolano Nicolás Maduro jamás llegó a participar en el foro durante todo su mandato, a diferencia de su predecesor Hugo Chávez, quien sí asistía.

España es el país con mayor nivel de asistencia a las cumbres iberoamericanas. Acuden habitualmente tanto el rey como el presidente del Gobierno, y nunca han faltado ambos a la vez.

La única ocasión en la que el monarca (entonces Juan Carlos I) no asistió fue en 2013, pero en su lugar el entonces príncipe Felipe acompañó al entonces jefe del Gobierno, Mariano Rajoy.

En cuanto a los presidentes del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero no asistió a la cumbre de Paraguay en 2011 por la campaña electoral en España; Rajoy no fue a la de Colombia en 2016 por su investidura; y Pedro Sánchez no viajó a Ecuador en 2024 por la tragedia de la dana en Valencia, con un saldo de 234 fallecidos.

El rey Felipe VI ha acudido a todas las cumbres desde la de 2014.

Las cumbres iberoamericanas están concebidas para reunir cada dos años a los jefes de Estado y de Gobierno de 22 países de habla hispana y portuguesa, pero la realidad es que los mandatarios no siempre acuden, y en su lugar van ministros, embajadores o altos representantes estatales.