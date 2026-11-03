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Mundo
03 de noviembre de 2026 - 23:50

Demócrata Bottoms de Georgia será la primera gobernadora negra de EEUU, según proyecciones

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Miami (EE.UU.), 3 nov (EFE).- La demócrata Keisha Lance Bottoms se convertirá en la primera mujer de raza negra en ocupar la Gobernación de Georgia tras imponerse este martes en las elecciones de ese estado del sur de Estados Unidos, uno de los más disputados en los comicios presidenciales, según las proyecciones de NBC y CNN.

Por EFE
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La victoria de Bottoms, exalcaldesa de Atlanta, la principal ciudad del estado, se suma a la reelección del senador demócrata Jon Ossoff, quien ganó un contienda clave para el control del Senado de Estados Unidos al retener su escaño en Georgia, donde el actual presidente Donald Trump venció en 2024.

La próxima gobernadora, quien sucederá al actual gobernador republicano Brian Kemp, formó parte de la Administración de Joe Biden (2021-2025) como asesora principal del presidente y directora de la Oficina de Participación Pública de la Casa Blanca desde junio de 2022 hasta febrero de 2023.

La demócrata venció en las elecciones al republicano Richard Lee Jackson, un multimillonario estadounidense, hombre de negocios y fundador de la compañía Jackson Healthcare.

Su triunfo, tras una campaña centrada en el costo de vida, refleja las ganancias de los demócratas en un estado sureño que antes dominaba el Partido Republicano, pues la última vez que el Partido Demócrata ganó la gobernación fue en 1998.

Georgia cuenta también con el senador demócrata afroamericano Raphael Warnock, elegido en enero de 2021 en una segunda vuelta electoral que dio a los demócratas el control del Senado y reelegido en noviembre de 2022 para un mandato de seis años.

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