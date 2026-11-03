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Mundo
03 de noviembre de 2026 - 15:15

Denuncian posible ciberataque contra un supermercado noruego, tras incidentes en Suecia

Imagen sin descripción

Copenhague,3 nov (EFE).- Un supermercado noruego ha denunciado este martes un posible ciberataque en el que unos piratas informáticos habrían subido a distancia la temperatura de sus congeladores, después de que se produjeran incidentes similares en otros países europeos, entre ellos la vecina Suecia.

Por EFE
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En un establecimiento de la cadena Havaristen en la localidad de Ytre Enebakk, en el sur del país, "alguien entró en el congelador (a distancia) y dio información para que subiera la temperatura", según dijo un representante a la cadena noruega NRK.

La temperatura subió tanto que se activó el sistema de aspersores contra incendios dentro del congelador.

El establecimiento ha informado a la policía y a la compañía de seguros, en vista de que los daños sufridos fueron "significativos".

Este lunes varios supermercados suecos denunciaron haber sido víctimas de un ciberataque por el que piratas informáticos elevaron a distancia las temperaturas de sus neveras y de sus congeladores.

Se trata de un procedimiento similar al utilizado también este lunes en supermercados de Bélgica y de Luxemburgo y al de otro ciberataque ocurrido el mes pasado en Francia.

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