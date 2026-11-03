Denuncian posible ciberataque contra un supermercado noruego, tras incidentes en Suecia

En un establecimiento de la cadena Havaristen en la localidad de Ytre Enebakk, en el sur del país, "alguien entró en el congelador (a distancia) y dio información para que subiera la temperatura", según dijo un representante a la cadena noruega NRK.

La temperatura subió tanto que se activó el sistema de aspersores contra incendios dentro del congelador.

El establecimiento ha informado a la policía y a la compañía de seguros, en vista de que los daños sufridos fueron "significativos".

Este lunes varios supermercados suecos denunciaron haber sido víctimas de un ciberataque por el que piratas informáticos elevaron a distancia las temperaturas de sus neveras y de sus congeladores.

Se trata de un procedimiento similar al utilizado también este lunes en supermercados de Bélgica y de Luxemburgo y al de otro ciberataque ocurrido el mes pasado en Francia.