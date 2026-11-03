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Mundo
03 de noviembre de 2026 - 06:20

Despegan dos cazas españoles de la OTAN por alerta de dron en límite de Rumanía y Ucrania

Imagen sin descripción

Bucarest, 3 nov (EFE).- Dos cazas españoles del despliegue de la OTAN en Rumanía despegaron en la noche del lunes al martes ante la presencia de drones cerca del espacio aéreo de este país a sólo un kilómetro de la frontera con Ucrania.

Por EFE
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Los dos aviones despegaron de la Base Aérea 57 Mihail Kogălniceanu, cerca de Constanza, en la costa del Mar Negro, después de que los radares detectasen dos objetos aéreos a apenas un kilómetro de la frontera entre Rumanía y Ucrania.

Las autoridades rumanas emitieron a las 23.43 (21.43 GMT) una alerta para que la población de la zona permaneciera en sus casas, que se levantó 38 minutos después tras comprobarse que no hubo invasión del espacio aéreo rumano.

Aviones de la Fuerza Aérea Española han despegado en varias ocasiones en los últimos meses ante este tipo de alertas.

El pasado fin de semana Rumanía llegó incluso a cerrar temporalmente un aeropuerto en el este del país tras una alerta de drones, en el contexto de los ataques de Rusia contra Ucrania.

Desde que comenzó la invasión rusa de Ucrania en 2022, Rumanía ha registrado 56 incursiones no autorizadas en el espacio aéreo rumano.

Seis drones han sido abatidos en territorio rumano, uno de ellos por cazas españoles el pasado 16 de agosto.

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