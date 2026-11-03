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Mundo
03 de noviembre de 2026 - 05:05

Detienen al exministro de Exteriores de Maldivas por abuso sexual infantil

Imagen sin descripción

Malé, 3 nov (EFE).- El exministro de Exteriores de Maldivas y expresidente de la Asamblea General de la ONU, Abdulla Shahid, de 64 años, fue detenido en la noche del lunes por orden judicial bajo acusaciones de abuso sexual infantil y trasladado a una isla prisión del archipiélago, según informó la Policía.

Por EFE
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El portavoz policial, Ahmed Shiyam, indicó a EFE que el político, una figura destacada del opositor Partido Democrático de las Maldivas (MDP), se encuentra bajo custodia en la prisión de Dhoonidhoo, situada en el atolón de Kaafu.

Shahid, que ocupó el cargo de jefe de la diplomacia del país asiático en dos ocasiones y fue miembro electo del Parlamento durante 23 años consecutivos, negó las acusaciones poco antes de su detención, describiéndolas como un intento de destruir su imagen pública.

"Las historias que circulan en este momento son intentos despiadados de acabar con mi imagen. Insto a la gente a abstenerse de participar en rumores tan infundados", señaló en un mensaje publicado en la red social X.

La forma en que se llevó a cabo el operativo policial plantea serias dudas, según denunció su hijo, Yameen Shahid.

"Él ya ha condenado estas acusaciones como un intento con motivaciones políticas para destruir su reputación. Verlo detenido hoy ha sido desgarrador, y la forma en que esto se ha desarrollado plantea serias dudas", escribió su hijo en la misma red social.

El partido opositor MDP no estuvo disponible para hacer comentarios en el momento de la publicación de esta información.

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