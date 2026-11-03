Detienen en México a líder criminal vinculado con narcotráfico, extorsiones y homicidios

En un comunicado conjunto, las instituciones federales mexicanas señalaron al detenido como “uno de los principales generadores de violencia en Morelos” y atribuyeron a su organización actividades de venta de drogas al menudeo, robo de vehículos y tráfico de cocaína desde Centroamérica hacia Estados Unidos.

En el operativo participaron agentes de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Fiscalía General de la República (FGR), la Secretaría de Marina, la Secretaría de la Defensa Nacional y la Guardia Nacional, con información del Centro Nacional de Inteligencia.

Las autoridades explicaron que los trabajos de inteligencia e investigación permitieron localizar la zona por la que se desplazaba el sospechoso y organizar su captura en Ixtapaluca.

Durante la intervención, los agentes decomisaron diferentes tipos de drogas, cartuchos, un vehículo y un arma de fuego. El comunicado no precisó las cantidades ni el tipo de sustancias aseguradas.

Según las investigaciones oficiales, la organización tiene presencia en los municipios morelenses de Emiliano Zapata, Tlaltizapán, Yautepec, Jiutepec y Cuernavaca.

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La detención se enmarca en la Estrategia Nacional contra la Extorsión y el refuerzo de la seguridad en Morelos, y da continuidad a una operación realizada el 6 de mayo de 2026 en Yautepec. En la intervención, también, fueron detenidos ocho presuntos integrantes de la misma organización.

Con la captura de Lino, el balance de estas acciones asciende a nueve detenidos, de acuerdo con las autoridades. El sujeto fue puesto a disposición del Ministerio Público junto con los objetos decomisados y determinará su situación jurídica.