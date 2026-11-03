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Mundo
03 de noviembre de 2026 - 00:05

Dos soldados mueren y cinco resultan heridos tras ataque con drones en el oeste colombiano

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Bogotá, 2 nov (EFE).- Dos soldados murieron y cinco resultaron heridos tras un atentado perpetrado con drones cargados con explosivos en el municipio de San José del Palmar, en el departamento del Chocó (oeste), informó este lunes el Ejército de Colombia.

Por EFE
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Luis Alejandro Melo Gutiérrez y Juan de la Cruz Méndez Ortiz son los soldados que perdieron la vida en un atentado que las autoridades colombianas atribuyeron a la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN).

"La Fuerza Aeroespacial Colombiana ha mantenido sobrevuelos en el área, con el propósito de facilitar la extracción del personal que permanece en el lugar y su posterior evacuación hacia centros asistenciales, donde recibirán atención médica", señaló el Ejército en un comunicado.

Este hecho se perpetró en San José del Palmar, epicentro del terremoto de magnitud 7,4 que sacudió a Colombia el pasado 10 de agosto y dejó como resultado 335 fallecidos.

Además, se suma a una ola de violencia que ha vivido el país el pasado fin de semana. El último se registró la noche del domingo en el municipio de Planadas, en el departamento del Tolima (centro-sur), cerca de una base militar.

Como resultado, cuatro personas murieron, entre ellas una bebé de dos meses, al menos 15 quedaron heridas y los servicios de salud fueron afectados por la explosión.

Otro de los atentados se perpetró el sábado en el municipio de Algeciras, en el departamento del Huila (suroeste), y provocó la muerte del policía (patrullero) Julián Esmith Castaño López, quien realizaba una inspección por un centro comercial cuando una motocicleta cargada con explosivos explotó.

Por ello, el Gobierno colombiano anunció este lunes que intensificará las operaciones del Ejército, lo que incluye mantener los bombardeos contra objetivos militares.

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