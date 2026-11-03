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Mundo
03 de noviembre de 2026 - 17:30

Ecuador envía un cuarto vuelo con ocho toneladas de ayuda y personal sanitario a Galápagos

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Quito, 3 nov (EFE).- El Gobierno de Ecuador movilizó este martes un cuarto vuelo con cerca de ocho toneladas de ayuda humanitaria y catorce profesionales sanitarios hacia las islas Galápagos, afectadas por las fuertes lluvias e inundaciones derivadas del fenómeno climático de El Niño, según informó el Comité de Operaciones de Emergencia (COE) Nacional.

Por EFE
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El avión tiene como destino la isla de Santa Cruz, donde las precipitaciones dejaron un fallecido, inundaciones, daños en infraestructuras y el desbordamiento de varios cauces.

Este último cargamento, que se suma a los otros tres que ya se enviaron anteriormente, con más de veinte toneladas, incluye 850 kits de primera respuesta, 250 kits de vajilla y 150 de limpieza familiar, además de catorce profesionales del sector salud para ayudar a los servicios sanitarios de la isla.

En el comunicado, el COE también informó que en Guayaquil, la ciudad más poblada del país y que sufrió fuertes inundaciones el pasado domingo que derivaron en la muerte de una persona, también se enviaron 150 técnicos a Las Orquídeas, barrio que sufrió el desbordamiento de un canal.

En la provincia de Santa Elena se entregaron 400 kits de ayuda humanitaria y en El Oro continúan los trabajos para habilitar una variante para vehículos livianos.

Ecuador permanece en alerta roja desde el pasado 29 de agosto por la incidencia de El Niño, cuyas lluvias han dejado hasta este martes once fallecidos y cerca de 49.000 personas afectadas, según datos de la SNGR.

El Niño es un fenómeno climático caracterizado por el calentamiento de aguas del Pacífico que altera los patrones de lluvia. En Ecuador suele provocar precipitaciones intensas e inundaciones en zonas costeras y sequías prolongadas en la sierra.

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