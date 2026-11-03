EE.UU. abre todos sus centros de votación en una jornada clave para el Congreso

En California, el estado con más votantes registrados en Estados Unidos, las urnas comenzaron a recibir electores a las 7:00 de la mañana (15:00 GMT). Las elecciones en este estado han llamado la atención nacional por la demanda entablada por el Gobierno Trump para apartar más de 20.000 papeletas enviadas por correo que, según alega, están incluidos en una lista federal de presuntos no ciudadanos.

Cuatro tribunales, incluyendo la Corte Suprema, rechazaron los pedidos del mandatario. Pero la tensión continúa. El gobernador de California, el demócrata, Gavin Newsom, desplegó abogados electorales en centros de votación claves, así como más de 1.000 observadores.

Vermont, fronterizo con Canadá, fue el primer territorio estadounidense en recibir a los votantes, a las 5:00 de la mañana hora local (10:00 GMT).

El resto de los 50 estados y el Distrito de Columbia abrieron escalonadamente, en un país con seis husos horarios diferentes.

El mal tiempo y las lluvias han dificultado las operaciones en la jornada en algunas zonas del país (Kansas, Iowa o Texas) y obligado a mover colegios en áreas de la Florida, afectadas por inundaciones.

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Más de 54,8 millones de personas ya han votado por adelantado, entre el sufragio presencial anticipado o por correo, según el recuento del laboratorio Electoral de la Universidad de Florida.

El número de personas con derecho a voto en Estados Unidos aumentó en 8,4 millones, hasta alcanzar cerca de 250 millones, un 3 % más que en las legislativas de 2022, según datos del instituto Pew Research.

Del total de estadounidenses con derecho a voto, 39 millones de hispanos están llamados a las urnas, el segundo grupo más numeroso por delante de los votantes afroamericanos.

Estas elecciones renovarán los 435 escaños de la Cámara de Representantes y un tercio del Senado -33 de 100 asientos-, así como dos puestos en la Cámara Alta por Florida y Ohio, después de que el año pasado Marco Rubio y JD Vance asumieran los cargos de secretario de Estado y vicepresidente, respectivamente, y dejaran paso a dos legisladores designados.

En 36 estados, los estadounidenses elegirán gobernador además de alcaldes en ciudades como Washington DC, Los Ángeles, Oakland, Louisville y Raleigh, dentro de una jornada que incluye votaciones locales y estatales.

Los primeros colegios empezarán a cerrar a las 18:00 hora local (23:0 GMT) en la costa este y los últimos en Hawái a las 5:00 GMT del miércoles.