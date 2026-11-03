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Mundo
03 de noviembre de 2026 - 14:45

Eisenkot promete acelerar medidas para formar un Gobierno y desbancar a Netanyahu

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Jerusalén, 3 nov (EFE).- El líder opositor israelí Gadi Eisenkot anunció este martes que el bloque de partidos que busca desbancar al primer ministro, Benjamín Netanyahu, acelerará las negociaciones para formar un Gobierno de emergencia nacional y trabajará para promover cambios legislativos en la Knéset, el Parlamento israelí.

Por EFE
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"Tenemos dos objetivos: formar un Gobierno de emergencia nacional y avanzar en medidas en la Knéset, incluida la elección de un nuevo presidente, la aprobación de leyes importantes y la derogación de aquellas que amenazan nuestra democracia", afirmó Eisenkot en un comunicado difundido por sus portavoces.

El bloque opositor, que reúne a las formaciones de Eisenkot, Naftali Bennett, Yair Lapid, Avigdor Líberman y Yair Golán, suma 48 escaños, frente a los 53 de la coalición de Netanyahu.

Las dos listas árabes cuentan, además, con otros 19 diputados, cuyo respaldo podría resultar decisivo para alcanzar la mayoría absoluta de 61 escaños necesaria para formar Gobierno.

Eisenkot aseguró que los partidos que integran su bloque están coordinados y que sus equipos negociadores "comenzarán a trabajar cuanto antes" en avanzar estas medidas.

Además, afirmó que su objetivo es evitar que Israel se vea abocado a unas nuevas elecciones y acabar con la continuidad de Netanyahu en el poder.

También advirtió de que los próximos días estarán marcados por "manipulaciones políticas y ruedas de prensa malintencionadas" por parte del Likud de Netanyahu.

El dirigente recordó, además, el aniversario del asesinato del ex primer ministro israelí Isaac Rabin, que falleció tras ser disparado por un activista israelí de extrema derecha en 1995, y llamó a mantenerse "firme frente a la violencia y la erosión de las instituciones democráticas".

El anuncio se produce en vísperas del inicio de las consultas del presidente israelí, Isaac Herzog, con las formaciones políticas para escuchar sus recomendaciones sobre quién debe recibir el mandato de formar Gobierno.

Una vez designado el candidato, este dispondrá de 28 días para negociar una coalición de Gobierno, con posibilidad de solicitar una prórroga de otros 14. Si fracasa, Herzog podrá encomendar la tarea a otro diputado, que contará con un nuevo plazo de 28 días sin posibilidad de ampliación.

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